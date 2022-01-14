Нежность баскского чизкейка от фуд-блогера Алисы Купер — простой рецепт

Чизкейк является любимым десертом многих людей, что уж скрывать, у нас в редакции его тоже очень любят.

Существует много авторских рецептов с добавлением разных ягод, фруктов и прочих ингредиентов. Но этот рецепт отличается от других. Такого ты еще не пробовал(-а)!

Этим рецептом поделилась на своей странице в Instagram фуд-блогер Алиса Купер.

Его смысл в том, чтобы остаться максимально нежным. Есть нужно ложкой, а не вилкой. Он не крошится, тут по сути нет муки и дико нежная серединка.

История десерта

Этот десерт относительно новый, ведь впервые приготовил его испанский повар Сантьяго Ривера в 1990-х годах.

Он стремился усовершенствовать рецепт американского чизкейка, поэтому отказался от песочной основы.

Сейчас этот рецепт готовят по всему миру, а традиционный сыр San Millan заменяют знакомой Филадельфией.

Ингредиенты:

Филадельфия 600 грамм

сливки 33% 250 мл

яйца 3 шт

желтки 2 шт

сахар 150 грамм

экстракт ванили 1 ч л

мука 2 ст л

Лайфхак от Алисы: Филадельфию можно купить на развес в сырных отделах и не нужно брать сто коробочек с витрин магазинов.

Приготовление

Первое, что нужно сделать — это разогреть духовку до 170°C. Далее хорошо смешиваем все по очереди: сначала сливочный сыр и сливки. Добавляем сахар и экстракт ванили. Опять смешиваем тщательно. Добавляем яйца и желтки по одному и смешиваем. Всыпаем 2 столовые ложки муки и очень хорошо перемешиваем. Потом берем пергаментную бумагу и жамкаем пергамент, распрямляем его и выстилаем форму для выпекания. Заливаем наш чизкейк. Ставим в уже нагретую духовку на 25 минут, потом включаем гриль 220°C и еще 5-7 минут до золотистой корочки.

Есть нужно полностью охлажденным. После охлождения лучше поставить в холодильник.

А еще молочные продукты являются одним из источников тирозина — аминокислоты, являющейся предшественником дофамина, “гормона счастья”. Напомним, что раньше мы писали о том, как еда влияет на наше настроение.