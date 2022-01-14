Нежность баскского чизкейка от фуд-блогера Алисы Купер — простой рецепт

Чизкейк является любимым десертом многих людей, что уж скрывать, у нас в редакции его тоже очень любят.
Существует много авторских рецептов с добавлением разных ягод, фруктов и прочих ингредиентов. Но этот рецепт отличается от других. Такого ты еще не пробовал(-а)!
Этим рецептом поделилась на своей странице в Instagram фуд-блогер Алиса Купер.
Его смысл в том, чтобы остаться максимально нежным. Есть нужно ложкой, а не вилкой. Он не крошится, тут по сути нет муки и дико нежная серединка.
Его смысл в том, чтобы остаться максимально нежным. Есть нужно ложкой, а не вилкой. Он не крошится, тут по сути нет муки и дико нежная серединка.
Этот десерт относительно новый, ведь впервые приготовил его испанский повар Сантьяго Ривера в 1990-х годах.
Он стремился усовершенствовать рецепт американского чизкейка, поэтому отказался от песочной основы.
Сейчас этот рецепт готовят по всему миру, а традиционный сыр San Millan заменяют знакомой Филадельфией.
Лайфхак от Алисы: Филадельфию можно купить на развес в сырных отделах и не нужно брать сто коробочек с витрин магазинов.
Есть нужно полностью охлажденным. После охлождения лучше поставить в холодильник.
View this post on Instagram A post shared by Алиса Купер: Готовлю к лучшему (@alisa___cooper)
A post shared by Алиса Купер: Готовлю к лучшему (@alisa___cooper)
А еще молочные продукты являются одним из источников тирозина — аминокислоты, являющейся предшественником дофамина, “гормона счастья”. Напомним, что раньше мы писали о том, как еда влияет на наше настроение.