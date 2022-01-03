Еда и рецепты

Рыба — от тревог, орехи — для мозга: как пища влияет на наше настроение

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 января 2022, 13:20
Як їжа впливає на наш настрійРиба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій
Фото: Pexels

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