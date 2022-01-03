Рыба — от тревог, орехи — для мозга: как пища влияет на наше настроение

Думаю, ты замечал(-ла), что голодные люди очень злые. На эту тему есть очень много шуток, которые мы все прекрасно знаем. Но все шутки основываются на реальных фактах.

Как бы там ни было, а наше настроение напрямую зависит от питания.

Есть продукты, которые поднимают настроение и положительно влияют на психику, а есть те, что утяжеляют наш желудок, и мы чувствуем себя плохо. Из-за этого и ходим очень злые и недовольные.

На своей странице в Instagram диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты положительно влияют на наше настроение и в целом на психологическое здоровье.

Жирная морская рыба

Кто не знает, что рыба полезна для нашего организма? Ведь она содержит такие нужные нам Омега-3.

Но знаешь ли ты, что рыбий жир облегчает симптомы тревоги и депрессии? Так вот, теперь знаешь.

Старайтесь употреблять в пищу как минимум два блюда из жирной морской рыбы в неделю. Разнообразьте ваше меню следующей рыбой: анчоусы, сардины, сельдь, лосось, форель, скумбрия, — советует диетолог.

Свежие и замороженные ягоды⁣⁣⠀

Светлана говорит, что ягоды богаты натуральными сахарами, витамином С и антиоксидантами, которые опосредованно снижают чувство тревоги.⁣⁣⠀

Молочные продукты⁣⁣⠀

Молочные продукты — это один из источников тирозина (аминокислота, которая является предшественником дофамина — одного из “гормонов счастья”).

Диетолог утверждает, что нехватка дофамина вызывает депрессии и стресс.

Поэтому нужно выстраивать своё питание так, чтобы было правильное соотношение белков и углеводов. Это поможет тебе нормализовать количество дофамина и избавиться от плохого настроения.

Орехи⁣⁣⠀

Орехи очень полезны для нашего организма и для работы мозга. А ещё грецкие орехи могут избавиться от тоски.

В орехах кроме полиненасыщенных жирных кислот содержится витамин В6 (магний), который успокаивает нашу нервную систему, влияет на артериальное давление, причем как в состоянии покоя, так и волнения.⁣⁣⠀

Горький шоколад⁣⁣⠀

Шоколад поднимает настроение. Этим оправдываются большинство сладкоежек. Это так, но касается только горького шоколада.

Естественный антидепрессант, который повышает настроение. Но будьте осторожны, продукт достаточно калорийный. Оптимальное количество черного шоколада для взрослого человека порядка 25-30 граммов в день, — говорит диетолог.

Цельнозерновые крупы⁣⁣⠀

Светлана говорит, что в цельнозерновых крупах содержится триптофан — аминокислота, способствующая выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна).⁣⁣⠀

Поэтому даже если каши тебе не по душе, их нужно добавлять в рацион. Есть сотни рецептов, как вкусно приготовить кашу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить кашу, чтобы её ел ребенок. Так что старайся разнообразить свой рацион и питаться правильно и вкусно.