Изменение рациона может уменьшить биологический возраст всего за 4 недели: исследование

Все мы привыкли слышать, что для похудения и здоровья нужно бояться углеводов как огня. Но что, если именно они способны отмотать ваши биологические часы назад? Звучит как фантастика, однако новый эксперимент показал: правильная еда всего за четыре недели делает организм моложе на несколько лет.

Сразу уточним: речь идет не о морщинах на лице или седине. Исследователи измеряли гораздо более важный показатель — биологический возраст, который скрывается в наших сосудах, метаболизме и составе крови. Об этом пишет ScienceAlert.

Эксперимент, в котором можно было есть сколько угодно

Команда ученых из Сиднейского университета (Австралия) решила проверить, как быстро наше тело реагирует на изменение рациона. Результаты их работы на днях опубликовал профильный журнал Aging Cell.

Для участия отобрали 104 добровольца в возрасте от 65 до 75 лет. Условия были просто мечтой для тех, кто ненавидит диеты: никакого подсчета калорий или голодания. В течение месяца исследователи ежедневно доставляли участникам готовые блюда, и есть можно было до полного насыщения.

Людей случайным образом разделили на несколько групп. Одним давали рацион, в котором преобладала растительная пища, другим — традиционное питание с мясом и молоком (оттуда они получали половину белка). Затем эти группы разделили еще раз: одни ели много жиров и мало углеводов, другие — наоборот: мало жиров и много углеводов.

До и после эксперимента ученым нужно было оценить биологический возраст участников. Для этого использовали сложную формулу (метод Клемера — Дубала), которая анализирует артериальное давление, уровень сахара, холестерин, инсулин, индекс массы тела и маркеры воспаления в крови.

Самым большим разочарованием стала диета, богатая животными продуктами и жирами (именно так питается большинство обычных людей). Она вообще не дала никаких положительных изменений.

А вот настоящий фурор вызвала группа, которая питалась смешанно (растительная пища + мясо), но получала высокую дозу углеводов и минимум жира. Их медицинские показатели настолько улучшились, что биологический возраст уменьшился в среднем на 3,5–4,1 года.

Никаких булочек: в чем подвох

Прежде чем бежать в магазин за тортом и макаронами в надежде помолодеть, стоит сделать большую оговорку. Высокоуглеводная диета в понимании ученых не имеет ничего общего со сладостями или белым хлебом.

Участники, которые показали фантастический результат, получали сложные, минимально обработанные углеводы: много овощей, цельнозерновые каши, бобовые и клетчатку. А вот количество насыщенных жиров в их тарелках было строго ограничено.

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Действительно ли люди стали моложе

Соавтор исследования Алистер Сеньор советует не спешить с громкими заголовками об эликсире молодости. По его словам, точнее будет сказать, что участники получили профиль биомаркеров, характерный для более молодого человека.

Дело в том, что наш биологический возраст — это не высеченная на камне надпись. Его можно сравнить с панелью приборов в автомобиле. Когда человек переживает сильный стресс, его маркеры резко подскакивают, и тело на бумаге стареет. Когда стресс проходит — показатели возвращаются в норму.

То же самое и с едой. Месяц здорового питания стремительно снизил уровень холестерина и сахара в крови, уменьшил воспаление. Из-за этого алгоритм и показал «омоложение» на 4 года.

Однако ученые пока не могут ответить на главный вопрос: замедлилось ли именно старение клеток или это просто временная положительная реакция организма на хорошее топливо?

Как бы то ни было, эти четыре недели доказали одну невероятно вдохновляющую вещь: наш организм чрезвычайно быстро и с благодарностью реагирует на правильную еду. Так что, возможно, ваши биологические часы вполне реально немного притормозить — достаточно лишь пересмотреть то, что лежит у вас на тарелке сегодня на ужин.

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