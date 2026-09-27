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Изменение рациона может уменьшить биологический возраст всего за 4 недели: исследование

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 сентября 2026, 12:00 4 мин.
Можно ли омолодить организм через 4 недели: что показал эксперимент с питанием
Фото Pexels

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