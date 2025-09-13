Старость не радость или как негативное мышление ускоряет старение

Последние исследования показывают, что наше отношение к старению напрямую влияет на продолжительность и качество жизни. Несмотря на то, что с возрастом растет риск хронических заболеваний, многие люди остаются активными и здоровыми.

Однако социальные стереотипы и эйджизм часто влияют на то, как пожилые люди воспринимают себя, что может иметь серьезные последствия для их здоровья. Об этом пишет сайт Psychology Today.

Почему негативное мышление ускоряет старение

Новое исследование, опубликованное в журнале, подтвердило, что люди, которые имеют негативный взгляд на собственное старение, сталкиваются со значительно более высоким риском смерти.

Эти результаты остаются неизменными независимо от возраста, пола, образования или социального статуса.

Когда человек верит в стереотип старость — это не радость, он может разочароваться и отказаться от активного образа жизни, что со временем приводит к ухудшению здоровья.

Интересно, что исследование выявило неожиданную связь: негативный взгляд на других пожилых людей может быть защитным механизмом.

Если человек считает, что он отличается от типичного старика — он поддерживает более молодую идентичность и остается активным. Это самодистанцирование помогает сохранить физическое и психическое здоровье.

Конечно, жить дольше — это не только про позитивное мышление, но и про подготовку к изменениям, которые приходят с возрастом.

Важно корректировать свой образ жизни, оставаться активными и поддерживать социальные связи, чтобы чувствовать себя ценным и нужным.

Позитивное отношение к старению, хотя и не является панацеей, становится важным фактором в формировании полноценной и счастливой жизни.

Ранее мы рассказывали, как помочь пожилым людям во время войны.

