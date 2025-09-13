Старість не радість — або як негативне мислення прискорює старіння

Останні дослідження показують, що наше ставлення до старіння безпосередньо впливає на тривалість і якість життя. Попри те, що з віком зростає ризик хронічних захворювань, багато людей залишаються активними та здоровими.

Однак суспільні стереотипи та ейджизм часто впливають на те, як літні люди сприймають себе, що може мати серйозні наслідки для їхнього здоров’я. Про це йдеться на сайті Psychology Today.

Чому негативне мислення прискорює старіння

Нове дослідження, опубліковане в журналі Psychology and Aging, підтвердило, що люди, які мають негативні погляди на власне старіння, стикаються зі значно вищим ризиком смерті.

Ці результати залишаються незмінними незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу.

Коли людина вірить у стереотип старість — не радість, вона може зневіритися і відмовитися від активного способу життя, що з часом призводить до погіршення здоров’я.

Цікаво, що дослідження виявило неочікуваний зв’язок: негативні погляди на інших людей старшого віку можуть бути захисним механізмом.

Якщо людина вважає, що вона відрізняється від типового старого — вона підтримує молодшу ідентичність і залишається активною. Це самодистанціювання допомагає зберегти фізичне та психічне здоров’я.

Звісно, жити довше — це не лише про позитивне мислення, а й про підготовку до змін, які приходять з віком.

Важливо коригувати свій спосіб життя, залишатися активними та підтримувати соціальні зв’язки, щоб відчувати себе цінним і потрібним.

Позитивне ставлення до старіння, хоч і не є панацеєю, стає важливим фактором у формуванні повноцінного та щасливого життя.

