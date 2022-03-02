Не забувай про них! Як допомогти літнім людям впоратися з тривожністю

Наш дзвінок до батьків, бабусі чи дідуся гріє їм душу ще тиждень. Але, на жаль, інколи ми забуваємо чи заклопотані, тож не дзвонимо навіть просто, щоб взнати, як справи. Але зараз такий час, коли треба пам’ятати про них завжди.

У нашій країні йде загарбницька війна. Російські окупанти обстрілюють мирні міста та села, де живуть наші рідні. Вони зараз сильно потребують підтримки та турботи.

Люди похилого віку більш вразливі, тому більше піддаються паніці та тривозі. Їх треба підтримувати та заспокоювати. Психологиня Лейла Гасанова розповіла, як це зробити.

Постійно бути на зв’язку

Незалежно від того, живете ви поруч чи в різних містах, будьте на зв’язку. Телефонуй та намагайся не проявляти своєї тривоги та страху. Розкажи, що робити в разі надзвичайної ситуації.

Домовтеся про те, що телефон буде завжди поруч і дзвінки не скидатимуться.

А якщо живеш поруч, то частіше навідуйся в гості.

Піклуйся про здоров’я

Дізнайся чи усі ліки є вдома в аптечці. Якщо не вистачає запасів хоча б на місяць — докупи. Перевір чи справний тонометр, термометр та глюкометр (для вимірювання рівня цукру в крові, за потреби).

Піклуйся також про психологічне здоров’я.

Підтримуй, заспокоюй, не кричи та менше сперечайся.

Якщо бабуся чи дідусь в паніці вирішили зробити запас на пів року вперед, не відмовляй. Вони, можливо, пам’ятають воєнні та післявоєнні часи, для них це нормально.

Але можна спокійно пояснити ситуацію і допомогти зробити адекватні норми запасів.

Новини та фейки

В цей час поширюється багато фейків, особливо сарафанним радіо. Тож варто пояснити, якими джерелами інформацію треба користуватися. Якщо якась інформація сильно хвилює, нехай перепитає в тебе і не панікує.

А також старайтеся уникати розмов на політичну тематику.

Це може тільки рознервувати літніх людей та додати ще більше стресу.

Дотики та спілкування

Літнім людям завжди не вистачає обіймів. Вони раді будь-якому прояву уваги у свій бік.

Тож частіше обіймай та залучай до спілкування.

Якщо в родині є діти — залучай їх. Бабусі й дідусі люблять піклуватися про малечу.

Дуже важливо не забувати про літніх людей. Сусідів, колег, просто знайомих в магазині. Допоможи їм, не залишайся байдужим в цей час.

Нині головне — не панікувати та мислити критично. Якщо ти будеш проявляти спокій, то літні люди будуть брати з тебе приклад і почуватися впевнено. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як побороти тривожність.