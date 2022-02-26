Як зберігати спокій і боротися з тривожністю під час війни: поради психологів

Події в нашій країні викликають тривогу у сотні тисяч людей. Збільшилася кількість панічних атак, люди розгублені і їм важко заспокоїтися. Ми розповімо, як знизити рівень тривоги.

Цими порадами поділилася психологиня Ольга Шабловська.

Розмови

Треба проговорювати, що ми насправді відчуваємо, якщо нам страшно — це нормально, треба проговорювати це.

Потрібно багато розмовляти, ділитися своїми емоціями, своїми думками, це розвіює те, що в нас накопичилося.

Поруч мають бути ті, хто заземлятиме в реальність, бо надмірна тривога її змінює, нам здається все страшнішим, ніж є насправді.

Також у разі сильної тривоги треба відволікатися — зробити щось по дому, будь-які фізичні вправи.

Якщо лишилися наодинці

Якщо ж поруч нікого немає, треба створити відчуття безпеки.

Укутатися теплим пледом, зробити так, щоб ноги відчували підлогу, спертися спиною на стіну. Також ефективними можуть бути обійми — наприклад, обіймаємо самого себе (одну руку кладемо на груди, другу — на живіт).

Крім того, треба нормалізувати дихання: носом вдих, ротом видих. Робити до десяти разів.

Ми вже заспокоїмося і стане краще. Ще можна порахувати предмети одного кольору, попити води, походити — змінити обстановку.

Щоб бути у безпеці, треба знати, що робити під час надзвичайної ситуації.