Как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны: советы психолога

События в нашей стране вызывают тревогу у сотни тысяч человек. Увеличилось количество панических атак, люди растеряны и им тяжело успокоиться. Мы расскажем, как снизить уровень тревоги.
Этими советами поделилась психолог Ольга Шабловская.
Надо проговаривать, что мы действительно чувствуем, если нам страшно — это нормально, надо проговаривать это.
Нужно многое разговаривать, делиться своими эмоциями, своими мыслями, это развеивает то, что у нас накопилось.
Нужно многое разговаривать, делиться своими эмоциями, своими мыслями, это развеивает то, что у нас накопилось.
Рядом должны быть те, кто будет заземлять в реальность, потому что чрезмерная тревога ее меняет, нам кажется все страшнее, чем есть на самом деле.
Также при сильной тревоге надо отвлекаться — сделать что-то по дому, любые физические упражнения.
Если же рядом никого нет, нужно создать ощущение безопасности.
Укутаться теплым пледом, сделать так, чтобы ноги ощущали пол, облокотиться спиной на стену. Также эффективными могут быть объятия — обнимаем самого себя (одну руку кладем на грудь, вторую — на живот).
Также нужно нормализовать дыхание: носом вдох, ртом выдох. Делать до десяти раз.
Также нужно нормализовать дыхание: носом вдох, ртом выдох. Делать до десяти раз.
Мы уже успокоимся и станет лучше. Еще можно посчитать предметы одного цвета, попить воды, походить — сменить обстановку.
Чтобы быть в безопасности, нужно знать, что делать во время чрезвычайной ситуации.