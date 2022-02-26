Как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны: советы психолога

События в нашей стране вызывают тревогу у сотни тысяч человек. Увеличилось количество панических атак, люди растеряны и им тяжело успокоиться. Мы расскажем, как снизить уровень тревоги.

Этими советами поделилась психолог Ольга Шабловская.

Разговоры

Надо проговаривать, что мы действительно чувствуем, если нам страшно — это нормально, надо проговаривать это.

Нужно многое разговаривать, делиться своими эмоциями, своими мыслями, это развеивает то, что у нас накопилось.

Рядом должны быть те, кто будет заземлять в реальность, потому что чрезмерная тревога ее меняет, нам кажется все страшнее, чем есть на самом деле.

Также при сильной тревоге надо отвлекаться — сделать что-то по дому, любые физические упражнения.

Если остались наедине

Если же рядом никого нет, нужно создать ощущение безопасности.

Укутаться теплым пледом, сделать так, чтобы ноги ощущали пол, облокотиться спиной на стену. Также эффективными могут быть объятия — обнимаем самого себя (одну руку кладем на грудь, вторую — на живот).

Также нужно нормализовать дыхание: носом вдох, ртом выдох. Делать до десяти раз.

Мы уже успокоимся и станет лучше. Еще можно посчитать предметы одного цвета, попить воды, походить — сменить обстановку.

Чтобы быть в безопасности, нужно знать, что делать во время чрезвычайной ситуации.