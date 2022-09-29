Два дні — десятки тисяч смертей. Розповідаємо про трагедію у Бабиному Яру

29 вересня вшановують пам’ять загиблих у Бабиному Яру євреїв. Цій жахливій трагедії виповнився 81 рік. Масові розстріли євреїв тривали кілька днів, загинуло понад 30 тис. людей.

Ми розповімо головне, що треба знати про трагедію в Бабиному Яру.

Оголошення на вулицях

У червні 1941 року нацистська Німеччина напала на радянську Україну. За два місяці німецькі війська уже впритул підійшли до столиці. Київ героїчно оборонявся, проте не зміг протистояти силам ворога, 19 вересня 1941 року Київ взяли.

До війни у місті проживало чи не найбільше євреїв з СРСР — 224 тис. Саме тут німецькі нацисти провели масовий розстріл.

28 вересня на вулицях Києва з’явилися оголошення: “Усі євреї міста Києва і його околиць повинні з’явитися у понеділок 29 вересня 1941 року до 8 години ранку на ріг Мельникової й Докторівської вулиць (біля кладовища). Взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну”. Такої вулиці не було, але зрозуміло — йдеться про Дегтярівську.

Ще до німецького наступу місто готувалося до евакуації, тож можна подумати, що саме цього стосувалося оголошення. Можливо, чекатиме порятунок… Та правда виявилася жахливою.

29 вересня — трагедія в Бабиному Яру

Німецьке командування вибрало Бабин Яр через його розташування та ландшафт. Яр був розташований далеко від центру міста та мав рови та яруги, це допомагало приховувати злочини.

Вранці 29 вересня на вказаних в оголошенні вулицях зібралися тисячі євреїв, нацистська Німеччина повідомляла про 20 тис. Їх усіх повели в бік Бабиного Яру. Спочатку їх супроводжували без зброї, а потім наставляли на них дула автоматів.

Їх вели по Дорогожицькій, біля Лук’янівського кладовища примушували роздягатися та відбирали документи, цінні речі й коштовності.

Есесівці разом з поліцаями та собаками створили коридор, яким гнали євреїв, б’ючи по дорозі. Їх гнали до яру та пропускали групами від 40 до 600 осіб.

Коли людина, яка пройшла той жахливий шлях, опинялася на уступі, що розташовувався на схилі яру. На протилежному боці були кулеметники, які розстрілювали людей. Солдати нацистської Німеччини тоді розділилися на кілька груп:

ті, хто розстрілював;

ті, хто укладав трупи;

ті, хто сортував речі;

ті, хто супроводжував євреїв до місця смерті.

Лише за два дні, 28 та 29 вересня, у Бабиному Яру було розстріляно 33 771 людину. На цьому не закінчилося. Ще на початку жовтня продовжувалися переслідування тих євреїв, які не з’явилися за оголошенням 29 вересня.

Зараз російські військові чинять так само. Вони масово вбивають українців та намагаються приховати злочини у братських могилах. Перед тим людей катують та мучать до смерті. Раніше ми розповідали про результати ексгумації тіл на Харківщині.

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