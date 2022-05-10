Новий прояв антисемітизму. Окупанти влучили ракетами у єврейське кладовище в Глухові

Російська армія продовжує наслідувати нацистські злочини. У День пам’яті та примирення окупанти обстріляли ракетами Сумщину.

Дві з них влучили у єврейське кладовище у Глухові, яке понад сто років тому стало місцем поховання тисячі жертв погрому юдеїв.

Науковий співробітник Національного заповідника Глухів Олександр Мірошниченко, вхопившися за голову, плаче й молиться біля вцілілих могил глухівського єврейського цвинтаря. Це найбільше поховання юдеїв на Сумщині.

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Я хочу, щоб ті євреї, які живуть зараз в Ізраїлі та світі, зрозуміли — ця війна торкається не тільки України, але й усього світу.

Заповідник Глухів уже три роки був паломницьким місцем для євреїв з різних країн, а також меморіалом жертвам антисемітського погрому 20-го століття.

Олександр розповідає, що сталося два вибухи й відразу все запалало. За його словами, майже весь цвинтар спалений, багато надгробків повалено деревами.

Могили родин єврейських проповідників дивом вціліли.

Це дуже важливі постаті для історії Глухова. Вони стали жертвами більшовицького погрому в 1918 році.

Олександр каже, що Росія увібрала всю більшовицьку ненависть і негатив.

Росія вже вкотре не гребує поглумитися з меморіальних місць: у березні під обстріл потрапив Бабин Яр у Києві, де загинули тисячі євреїв.

І навіть високопосадовці РФ неодноразово демонстрували своє ставлення до євреїв. А міністр закордонних справ підтвердив це публічно. Раніше ми розповідали, як Лавров різко висловився про євреїв та порівняв їх із Гітлером.