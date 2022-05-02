Лавров зробив різку заяву щодо євреїв, Зеленського та Гітлера — реакція не забарилася

Коли ти думаєш, що Росія вже показала всю свою неосвіченість, викривлюючи факти історії, то вона пробиває чергове дно. Ми розповімо про те, як Сергій Лавров порівняв Зеленського з Гітлером, а євреїв назвав головними антисемітами.

Витівка Лаврова

Голова російського МЗС Сергій Лавров під час інтерв’ю італійській телекомпанії Mediaset втягнув Росію в нове болото. А було все так. Йому поставили просте питання, як звинувачування у “нацифікації” України поєднується з тим, що президент України Володимир Зеленський має єврейське коріння.

І тут Лавров чи то забув, що він не в Росії, де будуть вірити будь-якому слову пропаганди, чи то старечий мозок не може мислити ясно, але він заявив, що найпалкіші антисеміти, як правило, євреї.

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— Він (Зеленський — ред.) висуває аргумент: яка може бути “нацифікація”, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї.

У сім’ї не без виродку, як у нас кажуть.

Тож хто такі антисеміти — розкажемо просто зараз.

Це люди, які проявляють вороже ставлення до євреїв, як представників уособленої етнічної або релігійної групи.

Тепер можна зрозуміти всю абсурдність сказаних Лавровим слів.

І це була найгрубіша помилка. Про яку дипломатію може йтися, якщо міністр закордонних справ за кілька секунд обернув проти себе цілий народ.

Тактика його була зрозуміла, він хотів виставити в поганому світлі Володимира Зеленського, підкреслюючи його коріння. В голові Лаврова це звучало сильно і, можливо, зазомбовані росіяни б у це повірили. Але точно не цивілізований світ та єврейський народ.

Реакція МЗС України

Звісно, відповідь українського Міністерства закордонних справ не забарилася.

У міністерстві заявили, що антисемітські випади міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в бік президента України та євреїв є абсолютно неприйнятними.

Росія вже занадто глибоко загрузнула у своїх нісенітницях, виправдовуючи варварську агресію проти України.

Глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт демонструє всьому світові, що путінська Росія цілеспрямовано плекає “вищість” росіян і ненависть до інших народів.

— Разом ми маємо зупинити Росію зараз, поки її агресивна політика не призвела до ще більш катастрофічних наслідків, — сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

(Фото: Facebook)

А також в МЗС України відзначили, що українці висловлюють солідарність із єврейським народом.

Тим часом спікер ВРУ Руслан Стефанчук сказав, що своїми словами Лавров підтвердив, що ракети по Бабиному Яру були не випадковістю.

Реакція МЗС Ізраїлю

Повз такої шокуючої та образливої заяви не змогли пройти і політики Ізраїлю. Адже своїми словами Лавров ставить під сумнів існування Голокосту – руху, що переслідував євреїв впродовж Другої світової війни.

Голова МЗС Ізраїлю Яір Лапід назвав ці слова жахливою історичною помилкою, адже євреї не вбивали самі себе.

Найнижчий рівень расизму щодо євреїв — це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі.

Здається, що керівництву Росії треба подарувати підручник історії, тільки без російських “поправок”. Не можна настільки сильно спотворювати факти й залишатися непокараним. Сподіваємося, що після цього випадку на Росію чекатимуть ще більші санкції, повне ембарго та ізоляція від інших країн.

Росія завжди жорстоко ставилася до інших країн. Раніше ми розповідали, як Росія вчиняла воєнні злочини, а світ просто висловлював стурбованість.