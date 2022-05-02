Світ

Лавров зробив різку заяву щодо євреїв, Зеленського та Гітлера — реакція не забарилася

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Травня 2022, 20:30
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв

Більше відео
0:06:02
Дружба між Китаєм і Росією
Проросійський нейтралітет: чому Китай досі не відмовився від дружби з Росією
0:06:10
Коли Україна отримає статус кандидата в ЄС - Стефанішина
Сьогодні історичний злам — Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата у члени ЄС
Як пройде 9 травня в Росії у 2022 році - думки Олега Жданова та Ігоря Романенка
Хода “безсмертного полку” замість параду — як пройде 9 травня в Росії: прогнози експертів
0:04:27
Воєнні злочини Росії
Породжує безкарність: як Росія раніше вчиняла воєнні злочини, а світ висловлював стурбованість
Дивитись більше

Останні відео
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв

Лавров зробив різку заяву щодо євреїв, Зеленського та Гітлера — реакція не забарилася
Вибух в Одесі 2 травня
Російські військові вдарили по церкві в Одесі: є загиблі та поранені (оновлено)
0:03:12
Як переселенці з Київщини відкрили пиріжкову у Львові
Не мушкетери, але теж ладні робити все для допомоги. Як троє переселенців відкрили пиріжкову у Львові
0:02:26
Успіхи СБУ: викрили диверсантів та викрили прихований склад
Планували збити літак українською зброєю. Як СБУ викрила ворожі диверсійні групи
0:03:39
Як проходить розмінування територій після активних бойових дій?
Небезпечні подарунки від росіян: скільки часу знадобиться на повне розмінування територій
0:03:46
Сади перемоги
Засадити кожен клаптик доступної землі: як ініціатива Сади Перемоги підіймає бойовий дух українців
0:06:02
Дружба між Китаєм і Росією
Проросійський нейтралітет: чому Китай досі не відмовився від дружби з Росією
0:06:24
Михайло Маломусь про битву за схід
Повний безлад у збройних силах РФ. Військовий експерт Михайло Самусь про битву за Схід та розвиток подій
Дмитро Комаров
Район нагадує Прип’ять. Дмитро Комаров поділився кадрами Харкова з дрона та своїми думками щодо побаченого
0:03:44
Ситуація на українсько-білоруському кордоні
Вони нас залякують, щоб ми здали позиції: ситуація на українсько-білоруському кордоні
Більше відео
Вибух в Одесі 2 травня
Читати далі
Російські військові вдарили по церкві в Одесі: є загиблі та поранені (оновлено)

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь