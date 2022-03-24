Під Лавровим хитається крісло: як путінський блазень намагається втримати посаду

Після паузи, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову з’явився на публіці з черговою порцією ахінеї. Експерти припускають, що під Лавровим хитається крісло і він таким чином намагається нагадати режиму, що ще ладен послужити.

Головний дипломат Росії Сергій Лавров — один із стовпів путінського режиму. У Кремлі він довгожитель — на посаді тримається більш як 15 років.

Як Лаврову вдавалося так довго залишатися на плаву? І чому на майбутньому судовому процесі він має відповідати по повній — дізнайся в сюжеті.