Под Лавровым шатается кресло: как путинский шут пытается удержаться в Кремле

После паузы министр иностранных дел России Сергей Лавров снова появился на публике с очередной порцией ахинеи. Эксперты предполагают, что под Лавровым шатается кресло и он таким образом пытается напомнить режиму: еще готов послужить.

Главный дипломат России Сергей Лавров – один из столпов путинского режима. В Кремле он долгожитель — на должности держится более 15 лет.

Как Лаврову удавалось так долго оставаться на плаву? И почему на предстоящем судебном процессе он должен отвечать по полной – узнай в сюжете.