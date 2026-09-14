Россияне атаковали Изюм КАБами: среди пострадавших — двухмесячный ребенок

В ночь на 14 сентября,россияне обстреляли город Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадали три человека, среди них — двухмесячный ребенок. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российский удар по Изюму: детали

— 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в г. Изюм в результате вражеского удара КАБами, — отметил чиновник.

Впоследствии стало известно, что женщина и ребенок получили острую реакцию на стресс. Информация об их состоянии пока не уточнялась.

Российский удар также повлек за собой разрушение жилой застройки. Четыре частных домовладения разрушены, еще пять частных домов повреждены. В результате обстрела также пострадали легковые автомобили.

Сейчас на местах попадания работают все необходимые службы. Они устраняют последствия атаки и устанавливают окончательный масштаб повреждений.

В целом ночью российские войска атаковали Харьковскую область разными видами вооружения. Зафиксировано применение 10 КАБов, трех беспилотников типа Молния, двух FPV-дронов и 152 БпЛА, тип которых устанавливается.

Также враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.

Главное фото: Олег Синегубов.

Ранее мы писали, что РФ ударила дроном по дому в Конотопе – читай в материале о последствиях обстрела города.

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