Для тебя Война в Украине

Россияне атаковали Изюм КАБами: среди пострадавших — двухмесячный ребенок

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 сентября 2026, 10:00 2 мин.
Фото к: Обстрел Изюма 14 сентября: россияне ударили КАБами, есть пострадавшие

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