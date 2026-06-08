РФ ударила дроном по дому в Конотопе: погибла женщина, ребенок среди пострадавших

Утром 8 июня 2026 года российские войска совершили очередную атаку с использованием нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов, под ударом оказалась гражданская инфраструктура города Конотоп Сумской области.

Как сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров, вражеские БПЛА целенаправленно попали в жилищный сектор города.

По официальным данным правоохранительных органов и прокуратуры Сумщины, обстрел произошел около пяти утра, когда один из беспилотников попал непосредственно в жилую многоэтажку, что повлекло значительные разрушения конструкций и завалы.

В Конотопе четыре человека пострадали в результате атаки российских дронов

На место чрезвычайного происшествия безотлагательно прибыли спасательные подразделения ГСЧС, медики экстренной помощи и следственно-оперативные группы.

Во время проведения поисково-спасательной операции и разбора завалов дома спасатели обнаружили тело погибшей гражданской женщины – ею оказалась 78-летняя местная жительница.

Кроме того, в результате взрыва и разрушений телесные повреждения разной степени тяжести получили три взрослых человека: госпитализированы две женщины в возрасте 75 и 41 год, а также 44-летний мужчина, которые на момент атаки находились в своих жилищах.

Медицинские работники также оказали неотложную психологическую помощь 8-летнему мальчику, у которого врачи диагностировали острую реакцию на стресс. В настоящее время на территории пострадавшего жилмассива продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры безотлагательно начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, квалифицируемым по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Артем Семенихин.

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