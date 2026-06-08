Для тебя Война в Украине

РФ ударила дроном по дому в Конотопе: погибла женщина, ребенок среди пострадавших

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 июня 2026, 10:00 2 мин.
обстрел конотопа 8 июня

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