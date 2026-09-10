Для тебя Экономия

Индекс инфляции за август 2026: что подорожало, а что подешевело

Ольга Петухова, редактор сайта 10 сентября 2026, 15:00 2 мин.
индекс инфляции август 2026
Фото Pexels

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