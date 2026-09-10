Индекс инфляции за август 2026: что подорожало, а что подешевело

Летом сезонные овощи и фрукты традиционно дешевеют, и это влияет на общий уровень инфляции. Как изменились цены в Украине в августе 2026 года и каким был индекс инфляции — рассказываем в материале.
Индекс инфляции за август 2026
В августе 2026 потребительские цены в Украине по сравнению с июлем выросли на 0,1%.
По сравнению с августом 2025 — инфляция составила 8,1%. Базовая инфляция за месяц была несколько выше — 0,5%, а за год также составила 8,1%.
Такие данные обнародовал Госстат в экспресс-выпуске Индексы цен в августе 2026 года от 9 сентября 2026.
В целом август был довольно контрастным для разных категорий товаров.
Больше всего подешевели продукты питания и безалкогольные напитки — в среднем на 1,3%.
Что подешевело в августе 2026
- сезонные овощи — на 18,3%;
- сезонные фрукты — на 12%;
- продукты питания и безалкогольные напитки — на 1,3%;
- масло — на 0,6%.
Одежда и обувь стали дешевле на 2,5%.
Но есть продукты, которые подорожали.
На 0,6–4% выросли цены на яйца, сахар, рыбу и рыбные продукты, мясо и мясопродукты, сыры, хлеб, макаронные изделия и кисломолочную продукцию.
Алкогольные напитки и табачные изделия за месяц подорожали на 1,5%, в частности табачные изделия — на 2,1%.
Также ударили по кошельку обновленные тарифы на коммунальные услуги и транспорт.
Что больше всего подорожало в августе 2026
- водоснабжение — на 16,8%;
- канализация — на 16,7%;
- топливо и смазочные материалы — на 8,1%;
- автодорожный пассажирский транспорт — на 6,6%;
- алкоголь и табак — на 1,5%;
- жилье, вода, электроэнергия, газ и топливо — на 1,3%.
Таким образом, индекс инфляции Госстата отражает колебания стоимости товаров и услуг, которые покупало население в течение августа 2026.
А вот стоит ли на эмоциях набирать в магазине лишнее, читай в нашем другом материале чем запастись на зиму 2026–2027 во время войны: какие продукты стоит иметь дома.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!