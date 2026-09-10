Индекс инфляции за август 2026: что подорожало, а что подешевело

Летом сезонные овощи и фрукты традиционно дешевеют, и это влияет на общий уровень инфляции. Как изменились цены в Украине в августе 2026 года и каким был индекс инфляции — рассказываем в материале.

Индекс инфляции за август 2026

В августе 2026 потребительские цены в Украине по сравнению с июлем выросли на 0,1%.

По сравнению с августом 2025 — инфляция составила 8,1%. Базовая инфляция за месяц была несколько выше — 0,5%, а за год также составила 8,1%.

Такие данные обнародовал Госстат в экспресс-выпуске Индексы цен в августе 2026 года от 9 сентября 2026.

В целом август был довольно контрастным для разных категорий товаров.

Больше всего подешевели продукты питания и безалкогольные напитки — в среднем на 1,3%.

Что подешевело в августе 2026

сезонные овощи — на 18,3% ;

; сезонные фрукты — на 12% ;

; продукты питания и безалкогольные напитки — на 1,3% ;

; масло — на 0,6%.

Одежда и обувь стали дешевле на 2,5%.

Читать по теме В супермаркетах Украины опустели полки: что происходит с поставкой продуктов В Украине были замечены проблемы с наполнением полок супермаркетов.

Но есть продукты, которые подорожали.

На 0,6–4% выросли цены на яйца, сахар, рыбу и рыбные продукты, мясо и мясопродукты, сыры, хлеб, макаронные изделия и кисломолочную продукцию.

Алкогольные напитки и табачные изделия за месяц подорожали на 1,5%, в частности табачные изделия — на 2,1%.

Также ударили по кошельку обновленные тарифы на коммунальные услуги и транспорт.

Что больше всего подорожало в августе 2026

водоснабжение — на 16,8% ;

; канализация — на 16,7% ;

; топливо и смазочные материалы — на 8,1% ;

; автодорожный пассажирский транспорт — на 6,6% ;

; алкоголь и табак — на 1,5% ;

; жилье, вода, электроэнергия, газ и топливо — на 1,3%.

Таким образом, индекс инфляции Госстата отражает колебания стоимости товаров и услуг, которые покупало население в течение августа 2026.

А вот стоит ли на эмоциях набирать в магазине лишнее, читай в нашем другом материале чем запастись на зиму 2026–2027 во время войны: какие продукты стоит иметь дома.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!