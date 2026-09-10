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В супермаркетах Украины опустели полки: что происходит с поставкой продуктов

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 сентября 2026, 12:00 4 мин.
В супермаркетах Украины становится меньше продуктов: что известно
Фото Pexels

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