В супермаркетах Украины опустели полки: что происходит с поставкой продуктов

После российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам часть полок в некоторых супермаркетах осталась пустой. Торговые сети вынуждены перестраивать логистику и искать новые маршруты поставок товаров.

О ситуации с поставками продуктов и о том, как война влияет на привычный процесс закупок, пишет The Guardian.

Логистические центры каких торговых сетей пострадали

Об изменениях в магазинах рассказывают и сами покупатели. 54-летняя Ирина Месянжинова покупает продукты в супермаркете ATB в Броварах. Неподалеку расположены склады, которые пострадали в результате российских атак.

Женщина не пытается скупать все, что есть в магазине. По ее словам, запасаться продуктами, которые быстро портятся, нет смысла.

У меня есть немного дополнительных продуктов, таких как овсяная каша, но для остальных — овощей, фруктов — зачем мне их покупать? Они просто сгниют.

Месянжинова говорит, что сейчас предпочитает решать текущие проблемы, а не пытаться предугадать, что произойдет в ближайшее время.

Я пытаюсь справиться с сегодняшней проблемой. Я стараюсь не думать о будущем.

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Удары РФ по складам усложняют поставки продуктов

Проблемы с наполнением магазинов связаны не только с работой самих супермаркетов. Важную роль играет логистика — склады, распределительные центры и маршруты, по которым товары доставляют в торговые сети.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что в результате последних российских атак были разрушены или существенно повреждены логистические центры крупнейших продуктовых сетей.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, среди сетей, чья логистическая инфраструктура пострадала, — Novus, ATB, Silpo и Fora.

— Эта волна ударов является самой масштабной с начала полномасштабного вторжения, — сказал Высоцкий.

Какие супермаркеты пострадали из-за атак

Министр отметил, что российские удары по инфраструктуре менялись в зависимости от периода войны. В начале полномасштабного вторжения значительная часть атак была направлена на объекты, связанные с аграрным экспортом. В последующие годы Россия активно атаковала энергетическую инфраструктуру.

Теперь, по словам Высоцкого, под удар попала система, которая обеспечивает продуктами украинцев внутри страны.

— Если в 2022 году враг атаковал преимущественно экспортно-сельскохозяйственную инфраструктуру, а в последующие годы уничтожил энергетический сектор, то атаки августа-сентября 2026 года являются системной атакой на внутреннюю систему жизнеобеспечения гражданского населения. Враг целенаправленно пытается уничтожить логистику, которая обеспечивает украинские города продовольствием, — рассказал министр.

Повреждение логистических центров означает, что торговым сетям приходится перестраивать маршруты доставки и искать другие способы обеспечения магазинов товарами. Это может влиять как на скорость пополнения полок, так и на ассортимент.

Угрожает ли Украине дефицит продуктов

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что из-за атак на складскую инфраструктуру в Украине цены на продукты могут вырасти примерно на 2,5%.

Несмотря на повреждения складской и логистической инфраструктуры в результате российских атак, дефицита продуктов питания в Украине не ожидается. Запасов продовольствия для обеспечения внутреннего рынка достаточно.

В то же время перестройка логистики после ударов по складам и распределительным центрам может привести к дополнительным затратам для бизнеса. По словам должностного лица, именно эти расходы могут повлиять на конечную стоимость товаров.

По словам соучредителя Бюро вина Дмитрия Крымского, компания рассматривает возможность распределить запасы между несколькими меньшими складами, использовать подземные хранилища или перенести часть складской инфраструктуры в Польшу.

Несмотря на проблемы с логистикой, украинцы продолжают адаптироваться к ситуации. Елена Жук, 36-летняя менеджер по путешествиям, во время разговора с журналистами покупала продукты на фермерском рынке в центре Киева. Она подчеркивает, что украинцы уже не впервые сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым вызовам войны.

В то же время повреждение логистической инфраструктуры остается серьезным вызовом для продовольственной системы. Ее стабильная работа зависит не только от наличия самих продуктов, но и от возможности доставить их со складов в магазины по всей стране.

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