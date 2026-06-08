Для тебе Війна в Україні

РФ вдарила дроном по будинку в Конотопі: загинула жінка, дитина серед постраждалих

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 08 Червня 2026, 10:00 2 хв.
обстріл конотопа 8 червня

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