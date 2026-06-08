РФ вдарила дроном по будинку в Конотопі: загинула жінка, дитина серед постраждалих

Уранці 8 червня 2026 року російські війська здійснили чергову атаку з використанням кількох ударних безпілотних літальних апаратів, під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста Конотоп на Сумщині.
Як повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, ворожі БпЛА цілеспрямовано поцілили у житловий сектор міста.
За офіційними даними правоохоронних органів та прокуратури Сумщини, обстріл відбувся близько п’ятої ранку, коли один із безпілотників влучив безпосередньо у житлову багатоповерхівку, спричинивши значні руйнування конструкцій та завали.
У Конотопі четверо людей постраждали внаслідок атаки російських дронів
На місце надзвичайної події невідкладно прибули рятувальні підрозділи ДСНС, медики екстреної допомоги та слідчо-оперативні групи.
Під час проведення пошуково-рятувальної операції та розбору завалів будинку рятувальники виявили тіло загиблої цивільної жінки — нею виявилася 78-річна місцева мешканка.
Окрім того, внаслідок вибуху та руйнувань тілесні ушкодження різного ступеня важкості дістали троє дорослих людей: госпіталізовано двох жінок віком 75 і 41 рік, а також 44-річного чоловіка, які на момент атаки перебували у своїх помешканнях.
Медичні працівники також надали невідкладну психологічну допомогу 8-річному хлопчику, у якого лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі на території постраждалого житлового масиву тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.
За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури невідкладно розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, що кваліфікується за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Фото: Артем Семеніхін.
Раніше ми писали, скільки Шахедів у одній групі — читай в матеріалі, як формуються ударні хвилі БпЛА.
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