РФ атакувала Чайки Київської області: троє з п’яти постраждалих — діти

Сьогодні, 22 липня, Росія завдала чергового удару по Київськіий області. Поки люди збиралися на роботу та вели дітей до садочків, ворог поцілив прямо у житлову забудову.

Найбільше постраждав Бучанський район, зокрема село Чайки, де під ударом опинилися мирні мешканці.

Обстріл Київщини: серед постраждалих — троє дітей

За інформацією МВС та рятувальників, у селі Чайки ворожий дрон влучив у житловий будинок. На місці миттєво спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували. На жаль, не обійшлося без поранених.

Як повідомив очільник Київської ОВА Руслан Олійник, у Бучанському районі постраждали п’ятеро людей. Серед потерпілих — троє дітей. У всіх діагностували гостру реакцію на стрес.

На щастя, фізичні травми не були критичними: медики надали необхідну допомогу на місці, тому госпіталізація нікому не знадобилася.

Вибуховою хвилею пошкоджено ще одну приватну оселю поруч.

Вибухи на Київщині: побиті офіси та склади

Внаслідок обстрілу Київської області в Бориспільському районі було пошкоджено офісно-складські приміщення. Також під удар потрапили два автомобілі, що були припарковані поруч.

На місцях прильотів з самого ранку працюють усі екстрені служби: поліція фіксує чергові воєнні злочини РФ, а рятувальники розбирають конструкції.

Влада області вкотре нагадує: ворог не обирає цілі, його мета — залякування цивільних. Тож ігнорувати сигнали повітряної тривоги не можна.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки, а постраждалим надається психологічна допомога.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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