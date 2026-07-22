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РФ атакувала Чайки Київської області: троє з п’яти постраждалих — діти

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Липня 2026, 12:00 2 хв.
Нічна атака на Київську область: у Чайках дрон влучив у житловий будинок
Фото ДСНС/Telegram

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