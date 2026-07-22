РФ атаковала Чайки Киевской области: трое из пяти пострадавших — дети

Сегодня, 22 июля, Россия нанесла очередной удар по Киевской области. Пока люди собирались на работу и вели детей в садики, враг попал прямо в жилую застройку.
Больше всего пострадал Бучанский район, в частности село Чайки, где под ударом оказались мирные жители.
Обстрел в Киевской области: среди пострадавших — трое детей
По информации МВД и спасателей, в селе Чайки вражеский дрон попал в жилой дом. На месте мгновенно вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали. К сожалению, не обошлось без раненых.
Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Олейник, в Бучанском районе пострадали пять человек. Среди пострадавших — трое детей. У всех диагностировали острую реакцию на стресс.
К счастью, физические травмы не были критическими: медики оказали необходимую помощь прямо на месте, поэтому госпитализация никому не понадобилась.
Взрывной волной повреждено еще одно частное жилище рядом.
Взрывы в Киевской области: побиты офисы и склады
В результате обстрела Киевской области повреждены офисно-складские помещения. Также под удар попали два автомобиля, которые были припаркованы рядом.
На местах прилетов с самого утра работают все экстренные службы: полиция фиксирует очередные военные преступления РФ, а спасатели разбирают конструкции.
Власти области в очередной раз напоминают: враг не выбирает цели, его цель — запугивание гражданских. Поэтому игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя.
Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, а пострадавшим оказывается психологическая помощь.
Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.
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