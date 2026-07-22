Для тебя Новости

РФ атаковала Чайки Киевской области: трое из пяти пострадавших — дети

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июля 2026, 12:00 2 мин.
Ночная атака на Киевскую область: в Чайках дрон попал в жилой дом
Фото ДСНС/Telegram

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь