РФ атаковала Чайки Киевской области: трое из пяти пострадавших — дети

Сегодня, 22 июля, Россия нанесла очередной удар по Киевской области. Пока люди собирались на работу и вели детей в садики, враг попал прямо в жилую застройку.

Больше всего пострадал Бучанский район, в частности село Чайки, где под ударом оказались мирные жители.

Обстрел в Киевской области : среди пострадавших — трое детей

По информации МВД и спасателей, в селе Чайки вражеский дрон попал в жилой дом. На месте мгновенно вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали. К сожалению, не обошлось без раненых.

Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Олейник, в Бучанском районе пострадали пять человек. Среди пострадавших — трое детей. У всех диагностировали острую реакцию на стресс.

К счастью, физические травмы не были критическими: медики оказали необходимую помощь прямо на месте, поэтому госпитализация никому не понадобилась.

Взрывной волной повреждено еще одно частное жилище рядом.

Взрывы в Киевской области: побиты офисы и склады

В результате обстрела Киевской области повреждены офисно-складские помещения. Также под удар попали два автомобиля, которые были припаркованы рядом.

На местах прилетов с самого утра работают все экстренные службы: полиция фиксирует очередные военные преступления РФ, а спасатели разбирают конструкции.

Власти области в очередной раз напоминают: враг не выбирает цели, его цель — запугивание гражданских. Поэтому игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, а пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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