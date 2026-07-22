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Драпатый – новый главком ВСУ: Зеленский назвал преемника Сырского

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июля 2026, 10:00 2 мин.
Драпатый новый головком ВСУ
Фото Facebook

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