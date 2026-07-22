Драпатый – новый главком ВСУ: Зеленский назвал преемника Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

По словам президента, вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определено, какой должна быть обновленная конфигурация Генерального штаба ВСУ.

В то же время Зеленский поблагодарил действующего главнокомандующего Александра Сырского за службу и вклад в защиту страны.

— Факт – Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину, – подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что благодарен Михаилу Драпатому за его видение дальнейшего развития украинской армии.

В завершение обращения Зеленский сообщил, что сегодня должны быть формализованы все кадровые решения, после чего Украина, по его словам, должна стать сильнее, а России будет сложнее.

Драпатый — новый главком ВСУ: реакция Федорова

Экс-министр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность. По его словам, это “новый воздух и новая надежда” для украинской армии.

Федоров подчеркнул, что новый главнокомандующий должен оправдать высокие ожидания общества, сформировать сильную команду и сосредоточиться на сохранении жизни военнослужащих, роботизации фронта, нанесении асимметричных ударов по противнику и истощении российской экономики.

Кроме того, он сообщил, что лично позвонил Александру Сырскому и поблагодарил его за оборону Киевской области, Харьковскую операцию и другие выдающиеся сражения.

— Это уже важная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые главы, исправив все предыдущие ошибки, – написал Федоров.

Что сказал генерал Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный также отреагировал на кадровые изменения.

Он подчеркнул, что военная служба прежде всего основывается на чести, моральных принципах и ответственности.

По словам Залужного, новому главнокомандующему придется работать в чрезвычайно сложных условиях.

— Новому главнокомандующему Вооруженными Силами Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу уже никогда не будет стыдно, — отметил генерал.

Он также добавил, что человек чести руководствуется прежде всего долгом, а не личными интересами.

Напомним, после сообщений о возможных кадровых изменениях в сети начали распространяться слухи об отставке Александра Сырского. В то же время в Генеральном штабе ВСУ заявляли, что информация о его увольнении не соответствует действительности.

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