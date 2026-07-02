Для тебе Війна в Україні

Масований обстріл Києва: 30 загиблих, майже сто постраждалих і масштабні руйнування

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Липня 2026, 10:02 4 хв.
Обстріл Києва сьогодні: вже 13 загиблих

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