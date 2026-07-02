Масований обстріл Києва: 30 загиблих, майже сто постраждалих і масштабні руйнування

Уночі проти 2 липня ворог здійснив масований обстріл Києва, застосувавши дрони, балістику та крилаті ракети. У столиці зафіксовані численні влучання в житлові будинки та об’єкти інфраструктури, що призвело до великої кількості жертв та постраждалих.

Оновлено 3 липня о 06:58. За останніми даними, у місті підтверджено загибель 30 людей.

Обстріл Києва 2 липня: наслідки атаки

Перші потужні вибухи в Києві пролунали вночі 2 липня.

За інформацією ДСНС, у столиці тривають роботи на місцях руйнувань цивільної інфраструктури.

Станом на ранок 3 липня відомо, що внаслідок атаки на Київ 2 липня загинули 30 людей, ще майже 100 постраждали.

Врятувати вдалося 34 людей. На місцях руйнувань, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що саме Київ став основною ціллю терористичного удару.

За його словами, у Дарницькому районі ситуація найважча.

— Найбільше від ворожих ударів постраждав Київ. У Дарницькому районі знищено частину девʼятиповерхівки. ДСНС зараз працює над порятунком людей з-під завалів. На цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них – деблокували зі смертельної пастки. Є інформація про безвісти зниклих. Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях, — зазначив Клименко.

Вибухи в Києві: удар по дітях та медиках швидкої допомоги

За даними мера Києва Віталія Кличка, пошкодження є в усіх районах міста. Триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчину.

Водночас в Офісі Генерального прокурора повідомляють, що серед постраждалих є працівники станції швидкої медичної допомоги. Поранені 6 працівників станції — медики та водії. Один із них, парамедик, — у вкрай важкому стані.

Увечері 2 липня було відомо про 96 постраждалих.

66 осіб, зокрема четверо дітей, перебували в лікарнях. Ще 30 людям медичну допомогу надано амбулаторно, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

Уточнені дані щодо кількості постраждалих станом на 3 липня поки не оголошували.

Наслідки ворожої атаки відчули жителі майже всіх частин столиці. Пожежі та руйнування зафіксовані у таких районах:

Шевченківський: пожежа покрівлі 7-поверхового житлового будинку та готелю, займання у 5-поверхівці на площі 300 кв.

Печерський: руйнування житлової 9-поверхівки, пожежа на перших поверхах.

Оболонський: пожежа на складському майданчику.

Голосіївський: вогонь на технічному поверсі 16-поверхівки.

Святошинський та Деснянський: пошкодження приватних та багатоповерхових будинків.

Крім того, постраждали будівлі АЗС, Інституту біохімії ім. Палладіна та приватні садиби. Психологи ДСНС вже надали допомогу понад 50 жителям, які втратили житло або перебувають у стані шоку.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що завтра, 3 липня, у Києві оголошено Днем жалоби у пам’ять про жертв масштабного нападу ворога на столицю.

— Цього дня прапори на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, — зазначив мер міста.

Пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Там ще шукають людей під завалами.

Обстріл Київської області: що відомо

Ворожий удар зачепив і Київщину. Микола Калашник повідомив, що кількість поранених в області зросла до семи осіб. У Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків, двоє з яких перебувають у лікарні з опіками та травмами голови.

У Бориспільському районі постраждали дві жінки, одна з яких отримала наскрізне поранення плеча. Також пошкоджено гуртожиток, складські приміщення та понад десять приватних будинків.

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили дані про масштаб нападу, зазначивши, що Київ був основним напрямком. Усього було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу: 74 ракети та 496 БпЛА. Основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

Попри те, що ППО збила 524 цілі, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет на 33 локаціях. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину РФ.

Головне фото: ДСНС.

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