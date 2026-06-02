Обстріл України 2 червня: під ударом були Київ та Дніпро, є загиблі, понад 100 поранених

У ніч на 2 червня 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну атаку на цивільну та промислову інфраструктуру України, застосувавши широкий арсенал ракетного озброєння та ударних безпілотників.

На місцях подій у всіх уражених областях оперативно розгорнули роботу рятувальні загони ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги, слідчо-оперативні групи поліції та комунальні служби, які продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів та розбирати завали зруйнованих будівель.

Обстріл України 2 червня: наслідки атаки на Київ та область

За даними мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих цивільних громадян сягнула 63 осіб, серед яких поранення різного ступеня важкості дістали троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Через важкі травми 35 киян були терміново госпіталізовані до медичних закладів, іншим потерпілим лікарі надали допомогу на місці та амбулаторно. На жаль, внаслідок обстрілу чотири людини загинули.

У Подільському районі столиці зафіксовано повторне влучання ракети у дев’ятиповерховий житловий будинок, що спричинило частковий обвал його тримальних конструкцій; уламки також упали на дах іншої сусідньої дев’ятиповерхівки, викликавши там пожежу та вибивши шибки.

Крім того, у Подільському районі падіння безпілотника спровокувало масштабне займання на території нежитлової забудови із перекиданням вогню на сусідні будівлі, а на базі комунального підприємства уламки потрощили склад та кілька автівок.

У Шевченківському уламки влучили у 24-поверховий житловий будинок, спровокувавши пожежу на рівні 4–5 поверхів, а також незначно пошкодили дах і фасад дев’ятиповерхівки, триповерхову нежитлову будівлю та ще два господарські приміщення.

У Солом’янському районі зафіксовано влучання у верхні поверхи 15-поверхового будинку, займання на рівні 7–8 поверхів 24-поверхової будівлі, пожежу нежитлової споруди та двох приватних будинків.

У Голосіївському районі вибухова хвиля зруйнувала другий та третій поверхи будівлі місцевої поліклініки, а на відкритій місцевості згоріло кілька цивільних автомобілів.

У Святошинському уламки викликали пожежу на першому поверсі п’ятиповерхового будинку та на території нежитлового об’єкта.

У Дарницькому зафіксовано займання на території АЗС через падіння уламків БпЛА, а в Оболонському районі уламки впали поблизу двох дитячих садків та на території незавершеного будівництва.

Серйозних руйнувань зазнала Київська область, де поліція зафіксувала пошкодження в кількох районах. У Бучанському районі внаслідок обстрілу понівечено 11 приватних будинків, нежитлові та складські приміщення, а також 35 автомобілів; госпіталізація знадобилася 33-річному чоловікові.

На Вишгородщині пошкоджено дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки, господарську будівлю та п’ять машин. В Обухівському районі пошкоджень зазнали шість приватних осель, де також постраждав один мешканець, а на Фастівщині уламки побили будинок і гараж, викликавши у місцевого жителя гостру реакцію на стрес.

Обстріл України сьогодні, 2 червня: що відомо про атаку на Дніпро

Жорстокого удару росіяни завдали по Дніпропетровській області, де загалом загинули 6 людей, а ще 36 отримали поранення. У самому обласному центрі ворожа атака забрала життя 8 жителів, серед яких — хлопчик 2023 року народження.

Серед 35 поранених у Дніпрі опинилися троє дітей, причому 20 осіб наразі перебувають у стаціонарах, а четверо з них — у критично важкому стані.

За інформацією ДСНС та очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, під час ліквідації наслідків першої хвилі обстрілів окупанти цинічно завдали повторного удару по тій самій локації, унаслідок чого загинув рятувальник ДСНС.

У місті зафіксовано часткове руйнування двоповерхового та чотириповерхового багатоквартирних житлових будинків, під завалами яких, за повідомленнями кінологів, досі можуть перебувати заблоковані люди.

У Дніпрі також постраждали промислове підприємство, будівля пожежно-рятувальної частини, де вибуховою хвилею вибило вікна, та знищено велику кількість приватних гаражів із транспортними засобами.

Загалом у місті пошкоджено близько пів сотні будинків та побито понад дві тисячі віконних рам.

Крім Дніпра, у місті Кам’янське Дніпропетровської області внаслідок ворожого нальоту спалахнув п’ятиповерховий житловий будинок, а також пошкоджень зазнали місцева адміністративна будівля та одноповерхова приватна оселя.

Обстріл Харкова 2 червня — подробиці

Цієї ночі Харків зазнав масованого комбінованого удару з боку російської армії, яка атакувала обласний центр одночасно 15 ударними безпілотними літальними апаратами та двома ракетами.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибухи та влучання були зафіксовані у чотирьох великих адміністративних районах: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

На цей час офіційно підтверджено інформацію про 10 постраждалих цивільних осіб, серед яких є одна дитина.

Найбільша кількість ворожих влучань припала на територію Основ’янського району, де суттєвих пошкоджень зазнали приватні житлові будинки харків’ян, адміністративні споруди й територія місцевого дошкільного навчального закладу, а також інші важливі об’єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі Харкова внаслідок вибухів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, лінійну мережу комунального вуличного освітлення та припарковані поруч автомобілі мешканців.

У Немишлянському районі під удар потрапила офісна будівля, де спалахнула масштабна пожежа, яку згодом ліквідували підрозділи рятувальників, а в Київському районі міста зафіксовані прильоти безпосередньо по території кількох цивільних промислових підприємств.

Масований обстріл України: інші області

Масовані удари зафіксували й в інших областях країни. Зокрема, у Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів: за даними очільника ОВА Івана Федорова, ворог завдав щонайменше 20 ударів, випустивши, серед іншого, шість ракет.

Росіяни уразили об’єкт промислової інфраструктури та пошкодила дах приватного житлового будинку, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.

У Сумах ворожі безпілотники поцілили в житловий сектор: один дрон влучив у верхній поверх дев’ятиповерхівки, зруйнувавши частину зовнішньої стіни квартири, де спала літня жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Другий БпЛА впав у приватному секторі Сум, спричинивши пожежу та пошкодивши сусідні будинки вибуховою хвилею.

На Полтавщині, у Лубенському районі, зафіксовано прильоти ракет та дронів, унаслідок чого пошкоджено майно приватного підприємства, житлові будинки та господарські споруди, одна людина отримала травми задовільного стану.

На Чернігівщині через атаки безпілотників постраждав 15-річний підліток у Городнянській громаді, де горів житловий будинок. Також у Чернігові дрон упав на житлову будівлю із подальшим займанням, а в Корюківському та Новгород-Сіверському районах через обстріли спалахнули місцевий ліцей та складські приміщення.

