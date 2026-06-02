Коли бій Усик – Кабаєл: WBC наполягає на новому чемпіонському поєдинку

Всесвітня боксерська рада,WBC, офіційно санкціонувала бій Олександра Усика проти Агіта Кабаєла і вимагає, щоб саме німецький спортсмен став наступним суперником українця.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що після добровільного захисту титулу Усик зобов’язаний провести бій із чинним тимчасовим чемпіоном WBC Кабаєлом.

Хто такий Агіт Кабаєл і коли може відбутися бій

Агіт Кабаєл — непереможений німецький боксер надважкої ваги курдського походження. Він народився у 1993 році у Франкфурті та має ідеальний професійний рекорд: 24 перемоги у 24 боях, з яких 16 — нокаутом.

Агіт здобув високу репутацію завдяки агресивному стилю та особливо небезпечним ударам по корпусу. У 2024 році він переміг колишнього чемпіона світу Франка Санчеса, після чого став тимчасовим чемпіоном WBC і отримав статус обов’язкового претендента на повноцінний титул.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що Кабаєл заслужив шанс на чемпіонський бій і що поєдинок з Олександром Усиком має відбутися вже цього року.

За його словами, WBC офіційно наполягатиме на організації цього бою.

Серед можливих місць проведення поєдинку розглядаються Німеччина та Стамбул.

Сулейман також високо оцінив боксерські якості німецького спортсмена, особливо його вміння працювати по корпусу та бійцівський характер.

Щодо Ріко Верховена, попри те що реванш з Усиком поки не підтверджений, WBC планує включити голландця до свого світового рейтингу як визнання його виступу проти українця.

Верховен оскаржив суперечливу зупинку свого бою з Олександром Усиком і сподівається домогтися реваншу в майбутньому.

За деякими повідомленнями, Усик отримав приблизно 30 днів на ухвалення рішення щодо цього бою.

Усик — Кабаєл: чого чекати від бою

Кабаєл публічно звернувся до українця із закликом провести бій у Німеччині. Він заявив, що поважає Усика як великого чемпіона і вважає, що їхній поєдинок може зібрати повний стадіон.

Потенційний противник Олександра сказав: “Я думаю, що ‘ім’я Кабаєл не надто велике, знаєш, але це занадто великий ризик. Я думаю, він не боїться, він великий спортсмен. Я дуже його поважаю, він дуже хороший боксер”

За словами німця, він готовий битися будь-коли і хоче довести свій рівень саме проти Усика.

Також нещодавно Кабаєл фактично поставив ультиматум, заявивши, що Усик має погодитися на захист титулу або звільнити пояс WBC.

Читати на тему Скільки Усик заробив за бій із Верховеном: мільйонний гонорар і рекламні бонуси Скільки Усик заробив за бій і які бонуси від реклами та спонсорів збільшили його гонорар до рекордних сум.

Чому WBC наполягає саме на цьому бою Усик Кабаєл

Причина проста: Кабаєл є обов’язковим претендентом та володарем тимчасового титулу WBC. Він здобув це право після серії перемог над топовими суперниками і вже тривалий час чекає на титульний шанс.

WBC раніше дозволила Олександру провести добровільний захист титулу, але одразу попередила, що наступним має бути саме Кабаєл.

Якщо Усик відмовиться від поєдинку або спробує обрати іншого суперника, існує ризик, що WBC позбавить його чемпіонського поясу.

У такому разі Кабаєл може стати повноцінним чемпіоном або отримати право битися за вакантний титул.

Раніше ми розповідали, скільки перемог має Олександр Усик та які титули і нагороди має український спортсмен.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!