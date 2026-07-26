Хвороба Альцгеймера: вчені дізналися про шкідливий вплив герпесу на мозок

Герпесвіруси можуть поглибити проблеми з пам’яттю та інші когнітивні зміни, які пов’язують з хворобою Альцгеймера.

З’ясувалося, що нашкодити може не лише сам вірус герпесу, а й також спроби імунної системи контролювати цей вірус упродовж тривалого часу. А все тому, що ця група вірусів може довго “спати” в організмі та реактивуватися пізніше, через що наша імунна система має бути насторожі.

У медичній школі Кардіффського університету (Інституті досліджень системного імунітету та Інституті досліджень деменції) перевірили, як саме активність імунної системи може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера, повідомляє SciTechDaily.

Як герпес впливає на мозок

За даними вчених, Т-клітини (клітини адаптивного імунітету) під час герпесвірусної інфекції можуть потрапляти просто в мозок, де вони негативно впливатимуть на когнітивні здібності. Зазначається, що раніше певні Т-клітини вже знаходили в мозку та спинномозковій рідині пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Однак точна роль цих клітин там залишається поки невизначеною.

Дослідження проводили на мишах з відповідною генетикою, що сприятиме розвитку хвороби Альцгеймера. Мишей інфікували вірусами, а потім одній групі дали противірусний препарат, а другу групу лікували певними антитілами, спрямованими на Т-клітини.

Після цього обидві групи тварин перевірили на низку показників: пам’ять, когнітивні здібності, втрату клітин у гіпокампі та накопичення тих білків, які свідчать про хворобу Альцгеймера. За результатами цього дослідження, в обох випадках миші показали кращі результати в когнітивних тестах, ніж за відсутності подібних втручань.

На думку вчених, ця робота дозволила краще зрозуміти зв’язок між герпесвірусною інфекцією та хворобою Альцгеймера. Крім того, стало зрозуміло, що важливо профілактувати інфекційні захворювання також з огляду на їхній вплив на тканину мозку. Бо це може запобігти або відтермінувати початок деменції.

Тобто не тільки генетична схильність впливає на розвиток деменції, а й навколишнє середовище, тому противірусне лікування та підтримка імунної системи важливі, кажуть дослідники.

Раніше ми писали про те, як виявити деменцію на ранній стадії та як запобігти її розвитку.

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