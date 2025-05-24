Альцгеймер виявлятимуть по крові: нова ера в діагностиці

У Сполучених Штатах Америки схвалили перший у своєму роді аналіз крові для діагностики хвороби Альцгеймера, що знаменує значний прорив у ранньому виявленні цього важкого захворювання.

Досі діагностика залежала від інвазивних та коштовних процедур, таких як пункція спинномозкової рідини та сканування мозку, що піддавало пацієнтів опроміненню.

Новий тест, відомий як Lumipulse, був затверджений Управлінням з продовольства та медикаментів (FDA) США і призначений для використання у пацієнтів віком від 55 років, які мають симптоми зниження когнітивних функцій.

Про це повідомляє Washington Post.

Його дія ґрунтується на вимірюванні рівня аномальних білків амілоїдів у плазмі крові.

Наявність цих білків, зокрема бета-амілоїдних бляшок, у мозку є ключовою ознакою хвороби Альцгеймера.

Ці бляшки, що утворюються поза нервовими клітинами, порушують зв’язок між ними та викликають запалення, що призводить до руйнування мозку.

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Накопичення бета-амілоїдних бляшок вважається одним з ранніх проявів хвороби Альцгеймера, яка є найпоширенішою формою деменції.

За даними на 2025 рік, цим захворюванням страждають близько 55 мільйонів людей у всьому світі.

Головна перевага тесту Lumipulse полягає в його простоті та доступності.

Для його проведення потрібен лише зразок крові, що значно спрощує діагностичний процес та дозволяє розпочати лікування симптомів набагато раніше.

Як зазначила директорка Центру пристроїв та радіологічного здоров’я FDA, це схвалення є важливим кроком, що робить діагностику легшою та потенційно більш доступною.

Говард Філліт, головний науковий співробітник Фонду відкриття препаратів для лікування хвороби Альцгеймера, назвав цей тест неймовірним прогресом, який кардинально змінить клінічну допомогу.

Хоча Lumipulse є значним досягненням, FDA наголосило, що лікарі повинні використовувати результати тесту в комплексі з іншою клінічною інформацією про пацієнта для постановки остаточного діагнозу.

Основними ризиками тесту є можливість хибнопозитивних та хибнонегативних результатів.

Проте дослідження ефективності тесту показали високу точність: у 91,7% людей з позитивним результатом бета-амілоїдні бляшки були підтверджені після сканування мозку або спинномозкової пункції, а відсутність бляшок була підтверджена у 97,3% пацієнтів з негативними результатами.

Наразі не існує ліків, які повністю виліковують хворобу Альцгеймера, проте деякі препарати здатні сповільнювати її прогресування.

Науковці продовжують досліджувати механізми, що спричиняють це захворювання.

Схвалення тесту Lumipulse відкриває нові можливості для раннього втручання та покращення якості життя пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера — це прогресивне неврологічне захворювання, яке впливає на пам’ять і мислення. Раніше у нашому матеріалі ми розповідали про основні симптоми, ознаки та методи лікування.

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