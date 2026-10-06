Для тебе Новини

Чума в РФ: що відомо про ситуацію в іркутському інституті та чи є ризики для України

Марина Слизовська, редакторка сайту 06 Жовтня 2026, 16:49 4 хв.
чума як передається
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь