Чума в РФ: що відомо про ситуацію в іркутському інституті та чи є ризики для України

В Іркутській області РФ померла співробітниця протичумного інституту після того, як в лабораторії нібито розбилася пробірка. Таку інформацію поширили регіональні російські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела. Тим часом влада РФ стверджує, що наразі нема підтвердження, що смерть була пов’язана із якимись патогенами, з якими жінка працювала в лабораторії.

Попри заперечення російських чиновників, інформація про випадок в іркутському інституті викликала резонанс у світі. Розповідаємо в нашому матеріалі, що відомо про спалах чуми в Росії, чи лікується ця хвороба у 2026 році та що кажуть медики про ризики для України.

Чума в Росії: що відомо

Чума в Росії була зафіксована в місті Шелехов Іркутської області після смерті співробітниці місцевого протичумного інституту. Офіційно підтверджених даних нема, але за неофіційними — 28-річна жінка померла після того, як нібито випадково розбила пробірку зі збудником чуми і не повідомила про цей інцидент.

Російська служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів та благополуччя людини стверджує, що спецкомісія не виявила якихось аварійних ситуацій під час роботи з патогенами.

Однак, за даними росЗМІ, близько 200 людей, які мали контакт із загиблою, потрапили під суворий нагляд медиків. Також в області кілька лікарень закрили на карантин.

Тим часом Європейський центр профілактики та контролю за захворюваннями у коментарі Euronews повідомив, що уважно відслідковує ситуацію в РФ та контактує з цього приводу зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

— Ми знаємо про випадок пневмонії невстановленого походження на сході Росії, який підозрюється як чума. Ця підозра поки що не підтверджена, — йдеться у заяві представника європейської організації.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп також заявив, що із занепокоєнням стежить за ситуацією в РФ та оголосив про готовність допомогти росіянам, інформує AP.

Як передається чума

Чума передається між тваринами через бліх. Людина може заразитися чумою через укус зараженої на Yersinia pestis блохи, також через незахищений контакт із інфекційними біологічними зразками й під час вдихання респіраторних частинок хворого на легеневу чуму.

За непідтвердженими даними, у померлої співробітниці іркутського інституту була саме легенева чума.

Як повідомляє ВООЗ, легенева чума є особливо заразним захворюванням й може спровокувати масштабну епідемію через вдихання респіраторних частинок.

Легенева чума є найбільш хвороботворною формою чуми. Інкубаційний період дуже короткий — може тривати лише 24 години. Хворий здатний легко інфікувати інших повітряно-крапельним шляхом.

Ця одна з форм чуми може призвести до смерті, якщо не почати лікування на ранній стадії. Однак, якщо лікування розпочалося швидко (протягом 24 годин після появи симптомів), в такому випадку шанси на одужання від легеневої чуми є високими.

Першими симптомами легеневої чуми є раптова висока температура, головний біль та відчуття сильної слабкості. Але такі поширені симптоми можна сплутати із розвитком якоїсь безпечнішої респіраторної інфекції.

Що кажуть медики про ризики чуми в Україні

Інфекціоністка Ольга Голубовська зазначила, що легенева чума є дійсно небезпечною хворобою, але в сучасному світі медики вже мають ефективні засоби для лікування хворих на цю форму чуми.

У коментарі виданню Слово і діло вона розповіла про те, що антибактеріальна терапія ефективно впливає на збудник захворювання, однак діяти треба швидко.

— Усе лікується тільки перші дні, коли мова йде про швидке захворювання, як легенева чума. Якщо в перший день почати лікування, то летальність навіть при легеневій формі чуми знижується майже вдвічі, – пояснила Голубовська.

Також лікарка вважає наразі незрозумілим, що саме сталося в російському місті Шелехов, враховуючи, що працівниця такого спеціалізованого закладу мала знати алгоритм дій під час можливої аварії й подбати про власну подальшу безпеку у випадку зараження.

Голубовська наголосила, що станом на зараз говорити про якийсь масштабний спалах чуми в РФ немає підстав і також закликала не перебільшувати можливі ризики для інших країн.

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