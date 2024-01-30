Здоров'я та краса

Хвороба Альцгеймера: як проявляється, чи виліковна та методи профілактики

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Січня 2024, 09:30
Хвороба Альцгеймера: що це, симптоми, ознаки та методи лікування
Фото: Unsplash

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