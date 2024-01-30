Хвороба Альцгеймера: як проявляється, чи виліковна та методи профілактики

Хвороба Альцгеймера лякає людство, адже поки вона невиліковна. Немає точного пояснення, чому вона з’являється. Є лише теорії, дослідження наявних випадків та рекомендації, як зменшити її ймовірність. Читай у нашому матеріалі, які симптоми та ознаки хвороби, а також про профілактику.

Хвороба Альцгеймера: що це, симптоми, ознаки та методи лікування

Хвороба Альцгеймера — найпоширеніша форма деменції, що є нейродегенеративним захворюванням. Найчастіше з нею стикаються люди, старші за 65 років. Хворобу вперше описав у 1907 році німецький психіатр Алоїс Альцгеймер.

У світі хворобу Альцгеймера мають більш як 44 млн людей. Прояви захворювання на початку малопомітні, потім вони прогресують та починають створювати дискомфорт. Станом на зараз, ця хвороба невиліковна. А причин, чому вона розвивається, немає, є лише теорії.

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За теоріями, хвороба Альцгеймера може розвинутися у людей, які мають:

спадковість — у родині вже хтось має Альцгеймера;

атеросклероз;

кисневу недостатність;

відкладення бета-амілоіда в клітинах мозку;

хромосомні порушення;

травми психологічні чи черепно-мозкові;

зазнали впливу токсичних речовин;

вірусні хвороби;

низький рівень ацетилхоліну.

До факторів ризику, що можуть викликати хворобу, також відносять стреси та депресію, високий артеріальний тиск, низький рівень інтелекту, цукровий діабет. Нині відомо, що з хворобою Альцгеймера стикаються удвічі більше жінки, ніж чоловіки.

Симптоми Альцгеймера

Погіршення запам’ятовування та відтворення інформації;

Порушення вже сформованого мовлення;

Порушення зору, слуху, тактильного сприйняття;

Інтелектуальні порушення;

Порушення координації.

Діагностика хвороби відбувається комплексно. Спершу лікарі проводять формальну психічну оцінку, потім збирають анамнез та проводять фізикальне обстеження. Після цього йдуть лабораторні дослідження та нейровізуалізація.

Лікування хвороби Альцгеймера

Попри невиліковність хвороби станом на зараз, є способи, як можна полегшити її протікання та сповільнити прогрес. Для цього лікарі використовують підтримувальну терапію та можуть застосовувати інгібітори холінестерази та мемантину.

Якщо у твоїй родині є людина, яка має підозру чи підтверджену хворобу, можна полегшити їй орієнтацію у просторі та сприйняття інформації. Наприклад, носити яскравий одяг, виявляти різний спектр позитивних емоцій, предмети, якими користується пацієнт, мають бути великими (годинники, календарі тощо).

Для людини з хворобою Альцгеймера потрібен постійний нагляд. Найкраще, якщо це хтось із рідних чи кваліфікована людина — медсестра тощо.

Лікарі можуть виписати препарати для покращення когнітивних функцій. Їх зараз існує чотири. На пізніших етапах хвороби, найімовірніше, пацієнта доведеться визнати недієздатним.

Профілактика Альцгеймера

Аби запобігти хворобі Альцгеймера у майбутньому, ти вже зараз можеш дотримуватися простих, але таких важливих рекомендацій.

Найперша з них — регулярна фізична активність. Не слід забувати і про розумове навантаження — читай книги, розв’язуй задачі, кросворди, проходь тести IQ, логічні задачі.

Також корисно для мозку буде вивчати іноземні мови. Контролюй артеріальну гіпертензію, рівень холестерину у крові. У харчуванні обмежуй цукор, збільшуй кількість продуктів, що містять Омега-3.

Відмовитися потрібно від шкідливих звичок — алкоголю та паління.

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