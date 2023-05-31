Не все так просто! Щеплення дерев літом: як і коли це потрібно робити

Весна та літо — час пробудження природи після зимової сплячки. Це — найкращий період для живлення та проведення щеплень у саду.
Але перед тим як це робити, потрібно знати, як правильно прищеплювати дерева. Щеплення дерев літом: терміни і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Літнє щеплення найчастіше роблять у строго певний час. Головні умови успіху в цій справі – стабільне тепло.
Проводити щеплення краще у два терміни:
Якщо ти хочеш визначити точні терміни для щеплення, то це можна зробити по корі. Вона повинна легко відходити від дерева чи чагарнику. Якщо ти вибереш неправильний час для щеплення, то ймовірність успішного зрощення щепи та підщепи зменшується.
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