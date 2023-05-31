Не все так просто! Щеплення дерев літом: як і коли це потрібно робити

Весна та літо — час пробудження природи після зимової сплячки. Це — найкращий період для живлення та проведення щеплень у саду.

Але перед тим як це робити, потрібно знати, як правильно прищеплювати дерева. Щеплення дерев літом: терміни і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Літнє щеплення дерев: найкращі терміни

Літнє щеплення найчастіше роблять у строго певний час. Головні умови успіху в цій справі – стабільне тепло.

Проводити щеплення краще у два терміни:

З кінця травня до початку червня. Саме в цей час рух соку знаходиться на піку, а тканини зростаються швидше. З середини липня, коли визрівають пазушні бруньки, а молоді пагони припиняють рости. Такі живці дуже життєздатні.

Як прищеплювати плодові дерева літом та зрозуміти, коли саме це робити

Якщо ти хочеш визначити точні терміни для щеплення, то це можна зробити по корі. Вона повинна легко відходити від дерева чи чагарнику. Якщо ти вибереш неправильний час для щеплення, то ймовірність успішного зрощення щепи та підщепи зменшується.

Щеплення дерев літом: покрокова інструкція до плодових дерев

Для щеплення візьми гострий ніж і пластикову стрічку для фіксації. Живці повинні бути свіжозрізаними. Якщо ти відкладаєш щеплення на 2-3 хвилини, помісти їх у воду. Листя з ніжки необхідно зрізати, але залишити ніжки завдовжки кілька міліметрів. Після щеплення вони будуть своєрідними індикаторами приживання. У місці, де ти робитимеш щеплення, потрібно зрізати кору на ділянці приблизно в 3 см, намагаючись захоплювати якнайменше деревини. Завершувати різальний рух не потрібно. Кору потрібно видалити, зробивши один короткий надріз так, щоб в результаті вийшов невеликий язичок, який згодом зможе фіксувати бруньку в потрібному положенні. Бруньку необхідно зрізати плавно з ділянкою кори також завдовжки 3 см. Найбільше зусилля необхідно докласти під час перерізання судинних пучків, що біля нирки. Намагайся зробити це так, щоб ніж не зірвався і не поранив тебе. Повинен вийти щиток. Форма щитка має мати вигляд правильного, витягнутого овалу. Щиток і підщепу щільно притисни, фіксуючи щеплення спеціальною стрічкою обв’язування. Ніжка листа, який ти залишив(-ла), інформуватиме про результат виконаної операції. Якщо через кілька тижнів при легкому натиску він відвалиться, це означає, що тканини щитка і підщепи успішно зрослися. Навесні наступного року необхідно зробити обв’язування, яке зафіксує щеплення. Пагони, які сформуються на підщепі, потрібно видаляти на початку розвитку.

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