Не все так просто! Прививка деревьев летом: как и когда это нужно делать

Весна и лето — время пробуждения природы после зимней спячки. Это лучший период для черенкования и проведения прививок в саду.

Но перед тем как это делать, необходимо знать, как правильно прививать деревья. Прививка деревьев летом: сроки и как это правильно делать — читай в материале.

Летняя прививка деревьев: лучшие сроки

Летнюю прививку чаще всего делают в строго определенное время. Главное условие успеха в этом деле — стабильное тепло.

Проводить прививку лучше в два срока:

С конца мая до начала июня. Именно в это время сокодвижение находится на пике, а ткани срастаются быстрее. С середины июля, когда вызревают пазушные почки, а молодые побеги прекращают рост. Такие черенки очень жизнеспособны.

Как прививать плодовые деревья летом и понять, когда именно это делать

Если ты хочешь определить точные сроки для прививания, то это можно сделать по коре. Она должна легко отходить от дерева или кустарника.

Если ты выберешь неправильное время для прививки, то вероятность успешного срастания привоя и подвоя уменьшается.

Прививка деревьев летом: пошаговая инструкция к плодовым деревьям

Для осуществления прививки возьми острый нож и пластиковую ленту для фиксации. Черенки должны быть свежесрезанными. Если ты откладываешь прививку на 2-3 минуты, то помести их в воду. Листья с черенка необходимо срезать, но оставить черешки длиной в несколько миллиметров. После прививки они будут своеобразным индикаторами приживаемости. В месте, где ты будешь делать прививку, нужно срезать кору на участке примерно в 3 см, стараясь захватывать как можно меньше древесины. Завершать режущее движение нет необходимости. Кору нужно удалить, сделав один короткий надрез так, чтобы в результате получился небольшой язычок, который впоследствии сможет фиксировать почку в нужном положении. Почку необходимо срезать плавно, с участком коры также длиной в 3 см. Наи­большее усилие необходимо приложить во время перерезания сосудистых пучков, которые возле почки. Постарайся, чтобы нож не сорвался и не поранил тебя. Должен выйти щиток. Форма щитка должна выглядеть будто правильный, вытянутый овал. Ткани щитка и подвоя плотно прижми, фиксируя прививку специальной обвязочной лентой. Черешок листа, который ты оставил(-ла), будет информировать о результате проделанной операции. Если через несколько недель при легком нажиме он отвалится, то это значит, что ткани щитка и подвоя успешно срослись. Весной в следующем году необходимо сделать обвязку, которая зафиксирует прививку. Побеги, которые сформируются на подвое, нужно удалять в самом начале развития.

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