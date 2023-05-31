Не все так просто! Прививка деревьев летом: как и когда это нужно делать

Весна и лето — время пробуждения природы после зимней спячки. Это лучший период для черенкования и проведения прививок в саду.
Но перед тем как это делать, необходимо знать, как правильно прививать деревья. Прививка деревьев летом: сроки и как это правильно делать — читай в материале.
Летнюю прививку чаще всего делают в строго определенное время. Главное условие успеха в этом деле — стабильное тепло.
Проводить прививку лучше в два срока:
Если ты хочешь определить точные сроки для прививания, то это можно сделать по коре. Она должна легко отходить от дерева или кустарника.
Если ты выберешь неправильное время для прививки, то вероятность успешного срастания привоя и подвоя уменьшается.
Раньше мы рассказывали, как ухаживать за гортензией в горшке и что для этого нужно.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!