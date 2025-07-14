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Що буде, якщо наступити на морського їжака: перша допомога та наслідки від зустрічі з токсичною колючкою

Леся Манзюк, редакторка сайту 14 Липня 2025, 20:15
Що буде якщо наступити на морського їжака
Фото Pixabay

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