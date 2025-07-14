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Что будет, если наступить на морского ежа: первая помощь и последствия встречи с токсичной колючкой

Леся Манзюк, редактор сайта 14 июля 2025, 20:15
Что будет если наступить на морского ежа
Фото Pixabay

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