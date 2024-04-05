Чем мазать ожог, чтобы быстрее прошел: проверенные методы в домашних условиях

Ожог — одна из самых распространенных бытовых травм. Чаще всего ожоги появляются из-за неосторожности, при контакте с чем-то горячим, хотя могут быть вызваны и другими причинами. Читай в нашем материале, что делать после ожога и чем его мазать для ускорения заживления.

Виды ожогов

Химические ожоги. Химические ожоги возникают вследствие реакции тканей на контакт с такими веществами, как бензин, нефть, хлорная известь, кислота, сода, аммиак и другое. Электрические ожоги. Возникают при поражении электрическим током. Это может быть из-за неисправных электрических приборов или вмешательства в сети высокого напряжения, а также из-за удара молнии. Электрические ожоги могут вызвать повреждение не только кожи, но и других органов: сердца, мышц, нервной системы. Солнечные ожоги. Вызваны влиянием УФ-лучей на открытые участки кожи во время длительного пребывания под палящими лучами. Холодовый ожог. Это ожог при контакте с очень низкой температурой. К примеру, это может быть замерзшая металлическая поверхность, бетон, жидкий азот. Термические ожоги. Самый распространенный вид. Около 95% ожогов имеют именно это происхождение. Кухня — самое вероятное место получения термического ожога.

Степень ожогов

Основные степени ожогов: первая, вторая и третья.

Признаки повреждений:

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ожоги первой ступени: происходит повреждение эпидермального слоя, кожа красная, немного надулась;

ожоги второй степени: появляются волдыри и наблюдается отслойка кожи;

ожоги третьей степени: побеление, иногда обугливание кожи и более глубоких слоев, наблюдается некроз тканей;

ожоги четвертой степени: кожа обугливается, кости, соединительная ткань и кожа сгорают, человек, как правило, получает травмы, несовместимые с жизнью.

Мелкие бытовые ожоги проходят самостоятельно через 5-6 дней. Если при травме возникает волдырь с жидкостью, на восстановление уходит больше времени.

Поскольку термические ожоги наиболее распространены, рассмотрим шаги, которые следует предпринять, чтобы нейтрализовать и облегчить последствия после термических ожогов.

Чем мазать ожог, чтобы быстрее прошел

Остановка воздействия тепла. По возможности выдали одежду или предметы, которые могут удерживать тепло и обжигать кожу. Однако, если одежда прилипла к коже, не пытайся ее снимать, чтобы не нанести дополнительных повреждений. Охлаждение. Немедленно приступи к процессу охлаждения ожоговой поверхности. Положи пострадавшего под прохладную (не холодную) проточную воду. Охлаждай ожог в течение 15 минут. Это поможет снизить температуру пораженного места и ограничить его распространение. Не используй лед, это может привести к дополнительным повреждениям тканей. Обезболивание. Одним из способов является применение нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен или парацетамол при условии, что нет противопоказаний для их применения. Защита и покрытие. После охлаждения ожога используй стерильную нелипкую повязку или специальную медицинскую повязку для ожогов, чтобы покрыть поврежденную поверхность и предотвратить инфекцию.

Вторая, третья степень ожогов — нужно лечение под наблюдением врачей.

Как лечить ожоги с волдырями в домашних условиях

ни в коем случае не прокалывай пузырь — это может привести к образованию инфекции;

прямой ожог под прохладной проточной водой;

нанеси противоожоговый крем или гель с обезболивающим эффектом тонким слоем;

замотай бинтом место ожога после обработки;

обрабатывай ожог с волдырями и меняй повязку каждый день.

Чем нельзя смазывать ожог

Основной запрет — масла и увлажняющие средства. Они затрудняют теплообмен и задерживают тепло в теле.

Что делать при ожоге в домашних условиях: видео

Помни, в любом случае лучше обратиться к врачу, чем заниматься самолечением.

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