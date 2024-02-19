Чим мазати опік, щоб швидше пройшов: перевірені методи в домашніх умовах

Опік — одна з найпоширеніших побутових травм. Найчастіше опіки дістають з необережності, при контакті з чимось гарячим, хоча можуть бути викликані й іншими причинами. Читай у нашому матеріалі, що робити після опіку і чим його мазати для прискорення загоєння.

Види опіків

Хімічні опіки. Хімічні опіки виникають внаслідок реакції тканин на контакт з такими речовинами як бензин, нафта, хлорне вапно, кислоти, сода, аміак та інше. Електричні опіки. Виникають при ураженні електричним струмом. Це може бути через несправні електричні прилади чи втручання у мережі високої напруги, а також внаслідок удару блискавки. Електричні опіки можуть спричинити пошкодження не тільки шкіри, але й інших органів: серця, м’язів, нервової системи. Сонячні опіки. Викликані впливом УФ-променів на відкриті ділянки шкіри під час тривалого перебування під пекучими променями. Холодовий опік. Це опік при контакті з дуже низькою температурою. Наприклад, це може бути замерзла металева поверхня, бетон, рідкий азот. Термічні опіки. Найпоширеніший вид. Близько 95% опіків мають саме це походження. Кухня — найімовірніше місце отримання термічного опіку.

Ступінь опіків

Основні ступені опіків: перша, друга і третя.

Ознаки пошкоджень:

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опіки першого ступеня: відбувається пошкодження епідермального шару, шкіра червона, трохи здулася;

опіки другого ступеня: з’являються пухирі та спостерігається відшарування шкіри;

опіки третього ступеня: побіління, іноді обвуглення шкіри та глибших шарів, спостерігається некроз тканин;

опіки четвертого ступеня: шкіра обвуглюється, кістки, сполучна тканина і шкіра згорають, людина, як правило, отримує травми, несумісні з життям.

Дрібні побутові опіки проходять самостійно через 5-6 днів. Якщо при травмі виникає пухир з рідиною, на відновлення йде більше часу.

Оскільки термічні опіки найпоширеніші, розглянемо кроки, які треба зробити, щоб нейтралізувати й полегшити наслідки після термічних опіків.

Чим мазати опік, щоб швидше пройшов

Зупинення впливу тепла. Якщо можливо, видали одяг або предмети, які можуть утримувати тепло та обпалювати шкіру. Однак, якщо одяг прилип до шкіри, не намагайся його знімати, щоб не завдати додаткових пошкоджень. Охолодження. Негайно розпочни процес охолодження опікової поверхні. Поклади постраждалого під прохолодну (не холодну) проточну воду. Охолоджуй опік протягом 15 хвилин. Це допоможе знизити температуру ураженого місця та обмежити його поширення. Не використовуй лід, це може привести до додаткових пошкоджень тканин. Знеболення. Одним зі способів є застосування нестероїдних протизапальних препаратів, таких як ібупрофен або парацетамол, за умови, що немає протипоказань для їх застосування. Захист та покриття. Після охолодження опіку використовуй стерильну нелипку пов’язку або спеціальну медичну пов’язку для опіків, щоб покрити пошкоджену поверхню та запобігти інфекції.

Другий, третій ступінь опіків — потрібне лікування під наглядом лікарів.

Як лікувати опіки з пухирями в домашніх умовах

у жодному разі не проколюй пухир — це може призвести до утворення інфекції;

промий опік під прохолодною проточною водою;

нанеси протиопіковий крем або гель зі знеболювальним ефектом тонким шаром;

наклади бинт на місце опіку після обробки;

обробляй опік з пухирями та міняй пов’язку щодня.

Чим не можна мастити опік

Основна заборона — масла та зволожувальні засоби. Вони ускладнюють теплообмін та затримують тепло в тілі.

Що робити при опіку в домашніх умовах: відео

Пам’ятай, у будь-якому випадку краще звернутися до лікаря, аніж займатися самолікуванням.

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