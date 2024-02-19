Чим мазати опік, щоб швидше пройшов: перевірені методи в домашніх умовах

Опік — одна з найпоширеніших побутових травм. Найчастіше опіки дістають з необережності, при контакті з чимось гарячим, хоча можуть бути викликані й іншими причинами. Читай у нашому матеріалі, що робити після опіку і чим його мазати для прискорення загоєння.
Основні ступені опіків: перша, друга і третя.
Ознаки пошкоджень:
Дрібні побутові опіки проходять самостійно через 5-6 днів. Якщо при травмі виникає пухир з рідиною, на відновлення йде більше часу.
Оскільки термічні опіки найпоширеніші, розглянемо кроки, які треба зробити, щоб нейтралізувати й полегшити наслідки після термічних опіків.
Другий, третій ступінь опіків — потрібне лікування під наглядом лікарів.
Другий, третій ступінь опіків — потрібне лікування під наглядом лікарів.
Основна заборона — масла та зволожувальні засоби. Вони ускладнюють теплообмін та затримують тепло в тілі.
Пам’ятай, у будь-якому випадку краще звернутися до лікаря, аніж займатися самолікуванням.
Пам’ятай, у будь-якому випадку краще звернутися до лікаря, аніж займатися самолікуванням.
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