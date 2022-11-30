Коротке замикання: як швидко виявити та знешкодити його, щоб не було пожежі

Коротке замикання є однією з найпоширеніших причин побутових пожеж. Зараз, під час постійних стрибків напруги, ризик поламки розетки та короткого замикання зростає у рази.

Детальніше про те, як виникає коротке замикання, як його виявити та вчасно знешкодити — читай далі.

Коротке замикання: як це працює

Коротке замикання — це наслідок контакту частин електропроводки або двох проводів з різними полюсами, їх ще називають потенціалами.

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Внаслідок цього ти можеш побачити характерний спалах від плазмової дуги та іскри від розплавленого металу провідників. Спалах супроводжуватиме характерний гучний звук.

Відтак, очевидними проявами короткого замикання є:

спалах;

іскри;

гучний звук, схожий на грім;

пожежа;

різке зникнення світла у всьому будинку чи квартирі, інколи без світла може лишитися цілий під’їзд.

Однак цих неприємних наслідків можна уникнути, якщо вчасно помітити наступні прояви несправності розетки:

при увімкненні будь-якого пристрою в розетку, ти чуєш характерне потріскування в ній та маленькі спалахи електричного струму;

вилка зарядного пристрою плавиться;

сама розетка деформована.

Причини короткого замикання

Обвуглювання ізоляції проводів в розетці та торкання фазових проводів з різними потенціалами може виникнути через низку причин.

Коротке замикання може спровокувати навіть не сама розетка, а пристрій, який ти в неї вмикаєш. Наприклад, перебитий та неякісно ізольований провід.

Також до типових причин короткого замикання відносять:

старість електропроводки;

неправильний монтаж електропроводки;

поганий контакт у з’єднаннях проводки й електроприладів;

перевантаження електричного ланцюга, яке може виникнути через постійні відключення електроенергії;

механічне пошкодження проводів;

тощо.

Коротке замикання: усунення та профілактика

Щоб вберегти своє помешкання від пожежі, варто вчасно виявити пошкодження та характерні ознаки короткого замикання. Щоб усунути їх, варто викликати спеціаліста.

Для профілактики ти можеш придбати для своїх розеток стабілізатори та запобіжники, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій.

Якщо ти виявив(-ла) коротке замикання, коли вибило світло, і розумієшся на електриці, можна спробувати частково відновити світло.

Для цього встанови важелі всіх автоматів в щитку у вимкнений стан. Потім включи вступний автомат, а далі по черзі автомат освітлення та силові автомати.

Якщо при включенні будь-якого автомата важіль не вмикається, тобто вибиває автомат, то його більше включати не можна. До приїзду електриків краще знеструмити будинок чи квартиру.

Навіть якщо вдалося відновити світло самостійно, краще викликати електриків, щоб вони встановили та усунули причину короткого замикання.

Оскільки коротке замикання може спровокувати пожежу, слід нагадати собі правила, як діяти, якщо в будинку спалахнула пожежа.

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