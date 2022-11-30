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Короткое замыкание: как быстро обнаружить и устранить его, чтобы не было пожара

Вероника Кононенко, редактор сайта 30 ноября 2022, 07:00
коротке замикання
Фото: Pexels

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