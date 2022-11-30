Короткое замыкание: как быстро обнаружить и устранить его, чтобы не было пожара

Короткое замыкание является одной из наиболее распространенных причин бытовых пожаров. Сейчас во время постоянных скачков напряжения риск поломки розетки и короткого замыкания возрастает в разы.

Детальнее о том, как возникает короткое замыкание, как его обнаружить и вовремя устранить, читай дальше.

Короткое замыкание: как это работает

Короткое замыкание – это следствие контакта частей электропроводки или двух проводов с разными полюсами, их еще называют потенциалами.

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В результате ты можешь увидеть характерную вспышку от плазменной дуги и искры от расплавленного металла проводников. Вспышку будет сопровождать характерный громкий звук.

Следовательно, очевидными проявлениями короткого замыкания являются:

вспышка;

искры;

громкий звук, похожий на хлопок;

пожар;

резкое исчезновение света по всему дому или квартире, иногда без света может остаться целый подъезд.

Однако этих неприятных последствий можно избежать, если своевременно заметить следующие признаки неисправности розетки:

при включении любого устройства в розетку ты слышишь характерное потрескивание в ней и маленькие вспышки электрического тока;

вилка зарядного устройства плавится;

сама розетка деформирована.

Причины короткого замыкания

Обугливание изоляции проводов в розетке и касание фазовых проводов с разными потенциалами может возникнуть из-за ряда причин.

Короткое замыкание может спровоцировать даже не сама розетка, а устройство, которое ты в нее включаешь. Например, перебитый и некачественно изолированный провод.

Также к типичным причинам короткого замыкания относят:

ошибки обслуживающего персонала в электрических сетях;

старость электропроводки;

неправильный монтаж электропроводки;

плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов;

перегрузка электрической цепи, которая может возникнуть из-за постоянных отключений электроэнергии;

механическое повреждение проводов;

и т.д.

Короткое замыкание: устранение и профилактика

Чтобы уберечь свое жилье от пожара, следует вовремя обнаружить повреждения и характерные признаки короткого замыкания. Чтобы устранить их, следует вызвать специалиста.

Для профилактики ты можешь приобрести стабилизаторы и предохранители для своих розеток, которые помогут избежать неприятных ситуаций.

Если ты обнаружил(-а) короткое замыкание, когда выбило свет, и умеешь работать с электричеством, можно попробовать частично восстановить свет.

Для этого установи рычаги всех автоматов в щитке в выключенное состояние. Затем включи вводный автомат, а потом поочередно автомат освещения и силовые автоматы.

Если при включении любого автомата рычаг не включается, то есть выбивает автомат, его больше включать нельзя. До приезда электриков лучше обесточить дом или квартиру.

Даже если удалось восстановить свет самостоятельно, лучше вызвать электриков, чтобы они установили и устранили причину короткого замыкания.

Поскольку короткое замыкание может спровоцировать пожар, следует напомнить правила, как действовать, если в доме вспыхнул пожар.

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