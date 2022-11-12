Спасет тебе жизнь: несколько советов по пожарной безопасности на дому, когда выключают электроэнергию

Из-за частых отключений электроэнергии в украинских городах увеличивается пожарная опасность: старые сети не выдерживают нагрузки, короткие замыкания могут нести страшные последствия.

Чтобы твой дом не пострадал от временных веерных отключений, советуем прислушаться к дельным советам, которые дали в ГСЧС.

Правила безопасности при отключении света

Первое и обязательное правило — внимательно следить за детьми, которые могут искать и использовать дополнительные средства освещения, когда исчезает электроэнергия. Любое неловкое, случайное движение может спровоцировать пожар, задымление или замыкание.

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При пользовании свечами:

Используй невысокие, стойкие, металлические подсвечники.

Держи зажженные свечи на безопасном расстоянии от воспламеняющихся материалов.

Не пали свечи до конца — оставляй окурок длиной три сантиметра.

Не оставляй зажженные свечи без присмотра.

Если дом обогревает печь:

Не допускай перегрева печи: следи, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин.

В течение отопительного периода следует очищать дымоходы.

На полу из воспламеняющихся материалов перед топочной дверцей прибей металлический лист размером 50 на 70 сантиметров.

Не пользуйся для разжигания печей легковоспламеняющимися жидкостями.

Не оставляй топящиеся приборы без присмотра.

Если у тебя есть газовая туристическая горелка, то:

Покупай только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж.

Неукоснительно следуй инструкциям производителя. Всегда проверяй целостность баллончика.

Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.

Газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.

Не допускай попадания на баллоны солнечных лучей и держи их подальше от воздействия высоких температур.

При пользовании генераторами:

Покупай только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуй инструкциям производителя.

Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее шести метров от окон, дверей и гаражей.

Держи генератор сухим и защищенным от дождя или затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.

Перед заправкой дай генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.

Установи детекторы угарного газа.

Позаботься о собственной безопасности и безопасности своих родных! Главное тепло и свет — не снаружи, а внутри каждого из нас. Во время войны и отключения света мы боремся за победу: как работает украинский бизнес сейчас читай в материале.

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