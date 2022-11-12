Спасет тебе жизнь: несколько советов по пожарной безопасности на дому, когда выключают электроэнергию

Из-за частых отключений электроэнергии в украинских городах увеличивается пожарная опасность: старые сети не выдерживают нагрузки, короткие замыкания могут нести страшные последствия.
Чтобы твой дом не пострадал от временных веерных отключений, советуем прислушаться к дельным советам, которые дали в ГСЧС.
Первое и обязательное правило — внимательно следить за детьми, которые могут искать и использовать дополнительные средства освещения, когда исчезает электроэнергия. Любое неловкое, случайное движение может спровоцировать пожар, задымление или замыкание.
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