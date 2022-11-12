Твоя безопасность

Спасет тебе жизнь: несколько советов по пожарной безопасности на дому, когда выключают электроэнергию

Виктория Мельник, редактор сайта 12 ноября 2022, 12:00
Пожарная безопасность
Фото: Pexels

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