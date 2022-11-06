Романтика уже не та: как украинский бизнес выживает при отключении электроэнергии

Отключение электроэнергии сказывается на всех сферах жизни украинцев. Креативные предприниматели придумывают лайфхаки, как работать без перебоев.

Однако ущерб несут абсолютно все: как маленькие, так и крупные бизнесы. Читай, как выживают рестораны, ТРЦ и магазины во время блэкаутов.

Ресторан на туристических горелках

Владелец столичного ресторана Евгений Карабанов делится, что бывают дни, когда электроэнергия в заведении есть всего три-четыре часа в рабочее время.

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Поэтому меню пришлось сократить. Но заказать можно даже первые блюда. Для приготовления повара используют туристические горелки.

Одного баллона за 100 гривен хватает на полтора часа работы. Правда, посетителей сразу предупреждают — ждать блюда нужно дольше.

Сколько теряет ресторан из-за такой работы — посчитать его владелец не может. Потому что в нормальных условиях заведение еще не успело поработать.

Оно открылось всего три недели назад после того, как Евгений с семьей выехал из-под обстрелов во временно оккупированном Северодонецке.

Поэтому накопить средства на генератор, который позволит заведению работать более полноценно, пока не удалось.

Тот генератор, который нам нужен — это как минимум десять киловатт. Цена такого — 100 тысяч гривен, — делится Евгений.

ТРЦ на дизельных генераторах

Чтобы обеспечить генераторы для целого ТРЦ, нужны миллионы гривен. Поэтому на время отключения электроэнергии центр закрывают.

Здесь стоят дизельные генераторы, которые установили еще до войны для чрезвычайных случаев. Сначала их использовали только для поддержки работы аварийных выходов, лифтов, систем пожарной безопасности и охраны, в частности камер видеонаблюдения.

Однако с недавнего времени они дают электроэнергию и магазинам. После выключения свет возвращается всего за полторы минуты.

Уровень освещения остается таким, каким был до отключения. Арендаторы могут работать в обычном режиме, а покупатели — осуществлять безопасный шопинг, — говорит PR-менеджер ТРЦ Екатерина Шпачук.

Супермаркет с хладагентом

В одном из супермаркетов дизельного генератора хватает только для аварийного освещения и работы нескольких касс. Поэтому персонал прилагает сверхусилия, чтобы спасти портящуюся продукцию.

Ставят возле продуктов бутылки с хладагентом, измеряют температуру каждые полчаса. Если она достигает +8 °C, то приходится выгружать все в рефрижераторы.

А потом — обратно на полки. Часть продукции приходится быстро распродавать со скидкой, потому что сроки хранения истекают.

Больше всего беспокоятся о товарах с короткими сроками реализации: мясе, рыбе и молочных продуктах.

Для нормальной работы гипермаркета нужны сверхмощные генераторы — на 1600 киловатт. Но по бюджету бьет не только стоимость самого генератора, но и цена за производимый им ток.

Ведь сейчас цена горючего — около 55 грн/л. А за час работы мощный генератор “съедает” 200 литров бензина.

Что делает правительство

Власть масштабы проблемы понимает и ищет пути как помочь. Говорят: крупные, системно важные предприятия пытаются отключать от энергоснабжения в последнюю очередь. Но от аварийных отключений это не спасает.

На следующей неделе в Верховную Раду внесут законопроект, который должен удешевить импортные генераторы путем отмены НДС во время военного положения.

Но самая большая надежда остается на наших энергетиков, которые круглосуточно героически работают над тем, чтобы восстановить энергоинфраструктуру, которую уничтожили российские террористы.

Но с какими бы трудностями ни сталкивались предприниматели во время войны, все равно вести свое дело можно успешно даже в такие трудные времена. Читай, как открыть бизнес во время войны.

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