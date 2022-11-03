Отсутствие электричества — не помеха продуктивности: лайфхаки украинцев, как работать без света

Перебои со светом, аварийные и плановые отключения электроэнергии мешают людям нормально работать как дома, так и в офисе.

Это влияет и на продуктивность, и в целом на моральное состояние работников. Но украинцы — смелая и отважная нация. Мы не сдаемся, а ищем позитив в любой ситуации.

Издание LIGA.Life собрало лайфхаки украинцев, как обустроить свое рабочее место и работать даже без света.

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Вот перечень необходимых вещей, которыми следует запастись на случай отключения электроэнергии:

генератор и павербанк;

фонарик;

свечи на батарейках, ночник и кольцевые лампы;

источник бесперебойного питания;

газовая горелка.

Конечно, нужно следить за запасом батареек, горючего, газовых баллончиков и т.д. для поддержания работы этих приборов. Павербанки, ноутбуки и телефоны всегда держи максимально заряженными.

Как работать при выключении света

Когда электроэнергия выключается, задачи только накапливаются. Так для многих украинцев (даже имеющих фиксированный график) поздние вечера, ранние утра и выходные стали рабочими, чтобы хоть как-то выполнять свои обязанности. Но не все могут так работать.

Что же делать?

Предупреждать в рабочем чате об отсутствии электроэнергии и просить помощи. Откладывать плановые задания, а срочные — делегировать коллегам, имеющим возможность их оперативно выполнить. Переформировать работу (перейти на мобильный интернет, работать с ноутбука или телефона вместо ПК, предварительно загрузить на устройство нужные для работы материалы и т.п.). Работать с другого места, где есть интернет и свет: перейти в другой офис или кафе. Разумно использовать свое время, когда невозможно работать — заниматься самообразованием, своими хобби, подготовить рабочее место, убрать, приготовить еду и т.д.

А если у тебя при отключении электроэнергии разрядился телефон, не переживай. Есть много альтернативных способов, как зарядить телефон без электричества.

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