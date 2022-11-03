Отсутствие электричества — не помеха продуктивности: лайфхаки украинцев, как работать без света

Перебои со светом, аварийные и плановые отключения электроэнергии мешают людям нормально работать как дома, так и в офисе.
Это влияет и на продуктивность, и в целом на моральное состояние работников. Но украинцы — смелая и отважная нация. Мы не сдаемся, а ищем позитив в любой ситуации.
Издание LIGA.Life собрало лайфхаки украинцев, как обустроить свое рабочее место и работать даже без света.
Вот перечень необходимых вещей, которыми следует запастись на случай отключения электроэнергии:
Конечно, нужно следить за запасом батареек, горючего, газовых баллончиков и т.д. для поддержания работы этих приборов. Павербанки, ноутбуки и телефоны всегда держи максимально заряженными.
Когда электроэнергия выключается, задачи только накапливаются. Так для многих украинцев (даже имеющих фиксированный график) поздние вечера, ранние утра и выходные стали рабочими, чтобы хоть как-то выполнять свои обязанности. Но не все могут так работать.
Что же делать?
А если у тебя при отключении электроэнергии разрядился телефон, не переживай. Есть много альтернативных способов, как зарядить телефон без электричества.
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