Відсутність електрики — не завада продуктивності: лайфхаки українців, як працювати без світла

Перебої зі світлом, аварійні та планові відключення електроенергії заважають людям нормально працювати як вдома, так і в офісі.
Це впливає і на продуктивність, і загалом на моральний стан працівників. Та українці — смілива й відважна нація. Ми не здаємось, а шукаємо позитив у будь-якій ситуації.
Видання LIGA.Life зібрало лайфхаки українців, як облаштувати своє робоче місце та працювати навіть без світла.
Ось перелік необхідних речей, якими варто запастись на випадок відключення електроенергії:
Звісно, потрібно слідкувати ще й за запасом батарейок, пального, газових балончиків тощо для підтримки роботи цих приладів. Павербанки, ноутбуки та телефони завжди тримай максимально зарядженими.
Коли електроенергія вимикається, то завдання лише накопичуються. Так для багатьох українців (навіть тих, які мають фіксований графік) пізні вечори, ранні ранки та вихідні стали робочими, щоб хоч якось виконувати свої обов’язки. Але не всі можуть так працювати.
То що ж робити?
Якщо в тебе під час відключення електроенергії розрядився телефон, не переймайся. Існує багато альтернативних способів, як зарядити телефон без електрики.
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