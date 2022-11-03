Відсутність електрики — не завада продуктивності: лайфхаки українців, як працювати без світла

Перебої зі світлом, аварійні та планові відключення електроенергії заважають людям нормально працювати як вдома, так і в офісі.

Це впливає і на продуктивність, і загалом на моральний стан працівників. Та українці — смілива й відважна нація. Ми не здаємось, а шукаємо позитив у будь-якій ситуації.

Видання LIGA.Life зібрало лайфхаки українців, як облаштувати своє робоче місце та працювати навіть без світла.

Зараз також дивляться

Що варто придбати для роботи без світла

Ось перелік необхідних речей, якими варто запастись на випадок відключення електроенергії:

генератор та павербанк;

ліхтарик;

свічки на батарейках, нічник та кільцеві лампи;

джерело безперебійного живлення;

газовий пальник.

Звісно, потрібно слідкувати ще й за запасом батарейок, пального, газових балончиків тощо для підтримки роботи цих приладів. Павербанки, ноутбуки та телефони завжди тримай максимально зарядженими.

Як працювати під час вимкнення світла

Коли електроенергія вимикається, то завдання лише накопичуються. Так для багатьох українців (навіть тих, які мають фіксований графік) пізні вечори, ранні ранки та вихідні стали робочими, щоб хоч якось виконувати свої обов’язки. Але не всі можуть так працювати.

То що ж робити?

Попереджати в робочому чаті про відсутність електроенергії та просити допомоги. Відкладати планові завдання, а термінові — делегувати колегам, які мають можливість оперативно їх виконати. Переформувати роботу (перейти на мобільний інтернет, працювати з ноутбука або телефона замість ПК, заздалегідь завантажити на пристрої потрібні для роботи матеріали тощо). Працювати з іншого місця, де є інтернет та світло: перейти в інший офіс чи кав’ярню. Розумно використовувати свій час, коли неможливо працювати — займатись самоосвітою, своїми хобі, підготувати робоче місце, поприбирати, приготувати їсти тощо.

Якщо в тебе під час відключення електроенергії розрядився телефон, не переймайся. Існує багато альтернативних способів, як зарядити телефон без електрики.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!