Стиль життя Шоу-біз

Зірка серіалу АТП Перевізники стала співведучою програми Ранок у великому місті на ICTV2

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 13:00 3 хв.
Віра Кобзар стала ведучою шоу Ранок у великому місті

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