Зірка серіалу АТП Перевізники стала співведучою програми Ранок у великому місті на ICTV2

Відома українська артистка Віра Кобзар підготувала для своїх шанувальників одразу кілька приємних сюрпризів. Готуючись до масштабного релізу другого сезону серіалу АТП Перевізники, акторка вирішила тимчасово змінити амплуа і на цілий тиждень влилася в колектив проєкту Ранок у великому місті.

Разом із постійними обличчями програми — Олександром Швачкою та Юлією Зорій — нова зіркова співведуча ділитиметься з українцями свіжими новинами, розбиратиме найцікавіші світові події, а також дивуватиме глядачів ексклюзивними фактами про знаменитостей та неординарними життєвими історіями.

Ранкові ефіри замість знімального майданчика

Сама артистка зізнається, що такий досвід дарує їй неймовірну енергію для нових звершень:

— Я не вперше стаю співведучою програми Ранок у великому місті, і скажу так: зустріти початок дня з цією командою — справжнє задоволення і заряд сили. Також запрошую глядачів на прем’єру 2-го сезону пригодницького серіалу АТП Перевізники – буде весело, несподівано і захопливо. Всі персонажі серіалу — непохитні й оптимістичні, в них є чого навчитися, — каже акторка Віра Кобзар.

Що чекає на героїв у другому сезоні АТП Перевізники

Вже 26 жовтня о 20:00 телеканал ICTV2 розпочне показ свіжих епізодів улюбленого комедійного роуд-муві. У центрі сюжету знову опиняться двоє харизматичних далекобійників — Семен Зозуля та Артем Горбач. Цей неймовірний дует напарників майстерно втілили на екрані В’ячеслав Довженко та Володимир Гладкий.

Кожен їхній рейс — це магніт для неприємностей, проте завдяки невичерпному оптимізму та вмінню знаходити вихід із будь-яких ситуацій, водії завжди долають усі перешкоди на своєму шляху.

Щодо Віри Кобзар, то вона повертається до ролі Галини Петрук — залізної леді та очільниці компанії Рапід-Транс. Її героїня не лише майстерно “рулить” логістичними процесами, а й намагається тримати в тонусі своїх норовливих підлеглих. Проте цього разу глядачі побачать її дещо іншою.

— В новому сезоні моя героїня Галина дозволила бути собі не тільки керівницею, а й жінкою. Так, навколо неї будуть чоловіки, і головна інтрига – хто з них припаде Галині до душі. У героїні буде багато викликів зокрема й професійних, в тому числі і професійних, і спостерігати за тим, як вона вирішує складні питання, — задоволення, — привідкрила завісу сюжету акторка.

До речі, компанію головним героям у новому сезоні складуть не менш яскраві персонажі. До акторського складу приєдналися Дмитро Суржиков, Роман Ясіновський, Ольга Атанасова, Олександр Печериця, Анна Гуляєва, Ярослав Шахторін та інші.

Прокидайтеся разом із Ранком у великому місті о 7:00 (випуски також доступні на YouTube-каналі проєкту), а вже з 26 жовтня щовечора о 20:00 насолоджуйтесь новими пригодами в серіалі АТП Перевізники на ICTV2!

Нагадаємо, що серіал АТП Перевізники 2 сезон вийде на телеканалі ICTV2 26 жовтня о 20:00.

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