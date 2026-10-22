Звезда сериала АТП Перевізники стала соведущей программы Ранок у великому місті на ICTV2

Известная украинская артистка Вера Кобзарь подготовила для своих поклонников сразу несколько приятных сюрпризов. Готовясь к масштабному релизу второго сезона сериала АТП Перевізники, актриса решила временно сменить амплуа и на целую неделю влилась в коллектив проекта Ранок у великому місті.

Вместе с постоянными лицами программы — Александром Швачкой и Юлией Зорий — новая звездная соведущая будет делиться с украинцами свежими новостями, разбирать самые интересные мировые события, а также удивлять зрителей эксклюзивными фактами о знаменитостях и неординарными жизненными историями.

Утренние эфиры вместо съемочной площадки

Сама артистка признается, что такой опыт дарит ей невероятную энергию для новых свершений:

– Я не впервые становлюсь соведущей программы Ранок у великому місті, и скажу так: встретить начало дня с этой командой – настоящее удовольствие и заряд силы. Также приглашаю зрителей на премьеру 2-го сезона приключенческого сериала АТП Перевізники – будет весело, неожиданно и увлекательно. Все персонажи сериала – стойкие и оптимистичные, у них есть чему поучиться, – говорит актриса Вера Кобзарь.

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Новые вызовы и любовь: что ждет героев во втором сезоне

Уже 26 октября в 20:00 телеканал ICTV2 начнет показ свежих эпизодов любимого комедийного роуд-муви. В центре сюжета снова окажутся двое харизматичных дальнобойщиков — Семен Зозуля и Артем Горбач. Этот невероятный дуэт напарников мастерски воплотили на экране Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий. Каждый их рейс — это магнит для неприятностей, однако благодаря неисчерпаемому оптимизму и умению находить выход из любых ситуаций, водители всегда преодолевают все препятствия на своем пути.

Что касается Веры Кобзарь, то она возвращается к роли Галины Петрук — железной леди и руководительницы компании Рапид-Транс. Ее героиня не только мастерски “рулит” логистическими процессами, но и пытается держать в тонусе своих строптивых подчиненных. Однако в этот раз зрители увидят ее несколько иной.

—В новом сезоне моя героиня Галина позволила быть себе не только руководительницей, но и женщиной. Да, вокруг нее будут мужчины, и главная интрига — кто из них придется Галине по душе. У героини будет много вызовов, в том числе и профессиональных, и наблюдать за тем, как она решает сложные вопросы, — удовольствие, — приоткрыла завесу сюжета актриса.

Кстати, компанию главным героям в новом сезоне составят не менее яркие персонажи. К актерскому составу присоединились Дмитрий Суржиков, Роман Ясиновский, Ольга Атанасова, Александр Печерица, Анна Гуляева, Ярослав Шахторин и другие.

Просыпайтесь вместе с Ранок у великому місті в 7:00 (выпуски также доступны на YouTube-канале проекта), а уже с 26 октября каждый вечер в 20:00 наслаждайтесь новыми приключениями в сериале АТП Перевізники на ICTV2!

Напомним, что сериал АТП Перевізники 2 сезон выйдет на телеканале ICTV2 26 октября в 20:00.

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