Стиль жизни Шоу-биз

Звезда сериала АТП Перевізники стала соведущей программы Ранок у великому місті на ICTV2

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 октября 2026, 13:00 3 мин.
Вера Кобзарь стала ведущей шоу Ранок у великому місті

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