АТП Перевозчики 2 сезон: когда на ICTV2 выйдет продолжение популярного сериала

На телеканале ICTV2 скоро выйдет второй сезон популярного сериала АТП Перевозчики о приключениях водителей-напарников Артема Горбача и Семена Зозули. Телекомедия возвращается на экраны после успешного первого сезона и триумфа на Netflix Украина.

Рассказываем, что известно о продолжении АТП Перевозчики, в материале.

АТП Перевозчики 2 сезон: дата выхода сериала

Сериал АТП Перевозчики 2 сезон выйдет на телеканале ICTV2 26 октября 2026 года, в 20:00.

Сериал рассказывает о напарниках Артеме Горбаче (играет Вячеслав Довженко) и Семене Зозуле (играет Владимир Гладкий) из автопредприятия Рапид-Транс, которые регулярно попадают в приключения. Мужчины не могут проехать мимо тех, кто нуждается в помощи. А также они постоянно рискуют, потому что не способны оставаться безучастными к несправедливости и мошенничеству.

Во втором сезоне команде Рапид-Транс придется спасать предприятие от преступников, защищаться от коварства своих конкурентов, а также продолжать двигаться вперед, учитывая реалии настоящего.

АТП Перевозчики 2 сезон: дата выхода сериала / 6 Фотографий

Креативный продюсер АТП Перевозчиков Феликс Аброскин отметил, что во втором сезоне создатели сериала “повышают ставки”. В продолжении телеистории останутся искренний юмор и дорожная романтика, но также ожидаются непредсказуемые маршруты, серьезные вызовы для предприятия и изменения в личной жизни героев.

В АТП Перевозчики 2 сезон конкурент Игорь Сушко (в исполнении Дмитрия Суржикова) снова попытается загнать Рапид-Транс в долги, в чем ему должна помочь привлекательная водитель фуры (в роли Ольга Атанасова) с тайной миссией. Однако Артем Горбач, еще являющийся совладельцем предприятия, будет бороться с намерениями конкурента. Кроме того, главный персонаж снова влюбится и постарается завоевать свою любимую.

Семена Зозулю также ждут перемены, поэтому уже скоро узнаем, к чему они приведут — к счастью или неприятностям.

Тем временем сдержанная владелица АТП Галина Петрук (в исполнении Веры Кобзар) наконец-то позволит себе не скрывать собственную натуру. Так что вокруг нее в новом сезоне будет много поклонников, рассказывает актриса Кобзар.

Первые эпизоды АТП Перевозчиков 2 сезон выйдут в понедельник, 26 октября. В целом зрителей ждет 24 серии продолжения любимой истории.

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Актеры: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзар, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Ярослав Шахторин и другие.

Режиссеры-постановщики: Анна Гресь, Евгений Хворостянко.

Операторы-постановщики: Вася Сикачинский, Александр Ковалевский.

Главный автор: Ярослава Сегал.

Сценаристы: Оксана Андреева, Александр Гриценко, Андрей Кокотюха, Евгения Коротич, Валентин Мищенко.

Продюсеры ICTV2: Феликс Аброскин, Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк.

Продюсер Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецкая.

Ранее мы рассказывали о том, что завершены съемки нового сезона популярного детективного сериала Вскрытие покажет, который выходит на телеканале ICTV2.

Фото: ICTV2

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