Многие грибники называют процесс собирания грибов настоящей медитацией, а большие боровики — большим счастьем!

Грибничество в последние годы стало любимым досугом для многих людей, ведь подосиновики, боровики и опята радуют и взрослых, и детей.

Для того чтобы ты лучше разбирался(-лась) в грибах и в том, как именно их собирать, читай этот материал.

Какие грибы можно собирать и где именно

Из-за полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины сейчас ходить в лес небезопасно.

Есть города и области, где представители власти ввели ограничения по времени на прогулки и сбор грибов в лесах.

Даже если ты проживаешь на освобожденной территории, существует риск того, что оккупанты могли оставить после себя мины.

Для того чтобы бороться с диверсантами, власти на некоторое время ввели ограничения на посещение лесов.

Кроме того, есть отдельные территории, на которых использование ресурсов природы наказывается законом. Грибы, землянику и прочее нельзя собирать в:

природных парках национального значения;

заповедниках;

ботанических садах;

дендрологических парках.

Какие грибы можно собирать: классификация

Существуют разные виды грибов, которые можно с легкостью найти в украинских лесах:

самые безопасные — съедобные, которые многие употребляют даже без жарки или варки;

полусъедобные — те, которые едят только после сушки или вымачивания;

несъедобные — угрозы здоровью они не несут, но вкус имеют отвратительный;

грибы с ядом — токсичные, даже притрагиваться к ним нельзя.

Какие грибы можно собирать: осенние грибы, которые можно есть

Лучшая пора для сбора грибов — это осень.

После сильных дождей и и перепадов погоды можно собирать грибы целыми мешками!

Самые популярные из них — пять видов.

Как собирать опята

Красивые грибы с коричневыми шляпками и белыми ножками растут на пнях, деревьях или недалеко от них.

Эти грибы можно с легкостью найти в украинских лесах.

Верх гриба всегда круглый, выпуклый, а ножка — большая и длинная, может достигать 17 см в высоту.

Растут они семьями, выбирают всегда довольно влажные места. Именно поэтому их легко найти возле старых деревьев и пеньков.

Как правильно собирать маслята

Довольно популярные грибы, которые любят свет и растут на больших полянах.

Некоторые люди не любят собирать маслята из-за слизи ни их шляпках.

Шляпка у гриба выпуклая, цвет может изменяться от желтого до коричневого.

Ножка может вырастать до 15 см в высоту.

Именно их умелые хозяйки любят мариновать на зиму. Их легко жарить, варить, сушить и морозить.

Какие грибы можно собирать: белый гриб, черный груздь и вешенка

Найти в лесу белый гриб считается удачей во многих областях Украины.

Он — самый ценный и вкусный. Шляпка может вырасти до 50 см!

Шляпка у этого гриба коричневая, а ножка — белая и тоже большая, в диаметре до 28 см!

Из белых грибов делают различные консервации, супы, их жарят с картошкой и сушат на зиму.

Самым крупным сентябрьским грибом считается черный груздь.

Его шляпка достигает 35 см (цвет либо оливковый, либо черный).

Ножка вырастает до 25 см. Ты можешь найти этот гриб там, где будет расти много берез.

Его консервируют и замораживают, но ни в коем случае не сушат. При сушке черный груздь лишается своих полезных свойств.

А вот вешенки любят леса, где растет много деревьев, листьев и т.д. Они растут на деревьях.

Употребляют в пищу только маленькие вешенки без ножек. Хотя многие лесники едят и их, только после длительной термической обработки.

Как собирать грибы: правила

Прежде чем отправиться на “тихую охоту”, необходимо правильно одеться.

Одежда должна хорошо прилегать к телу.

Позаботься о головном уборе и обуви, которая не быстро промокает и подходит для похода в лесах.

Такая экипировка нужна для того, чтобы не принести домой “лесных подарков”: клещей, различных насекомых и пауков, которые так и норовят прыгнуть на грибников.

Когда ты придешь в лес и найдешь в нем грибы, внимательно их осмотри.

Не касайся и не бери в руки те виды, которые не знаешь.

Ножки грибов срезай с помощью ножа и складывай грибы в корзину шляпками вниз.

Собирай целые грибы, на которых нет пятен и следов от насекомых. Очисти их от листьев и травы.

После собирания грибов первым делом иди в душ и осмотри тело на наличие клещей, а уже потом приступай к приготовлению.

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