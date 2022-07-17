Советы

“Хочу перейти на веганское питание, но не знаю, как правильно организовать рацион. Что посоветуете?”

Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 июля 2022, 13:00
Рацион вегана
Фото: Unsplash

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Советы

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Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

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