“Хочу перейти на веганское питание, но не знаю, как правильно организовать рацион. Что посоветуете?”

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Составить полноценный рацион вегана гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд. Особенно сейчас, в сезон свежих овощей, фруктов, зелени и ягод.
Летом жарко и этим можно воспользоваться: облегчить еду к растительному рациону. Но питаться без белков не вариант, ведь твое тело не будет функционировать нормально.
Да, но стоит знать правила, чтобы иногда их можно было нарушать. Фокус на полноценную тарелку важен для всех — всеядный ты, веган по внутренним убеждениям или медицинским показаниям. Баланс тех же белков, жиров и углеводов очень важен.
Правило идеального питания (любого, не только веганского) — разнообразие. Чем цветнее тарелка и больше источников растительного белка ты туда включишь, тем лучше.
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При удачном сочетании вышеперечисленного, рацион вегана будет полноценным и сытным.
Гречка или киноа с двумя видами зелени, кунжутом, вялеными помидорами, авокадо или любым зеленым овощем и семенами тыквы, морковью и черным перцем. Миндаль, сезонные ягоды или финик зимой.
Запеченный картофель или паста из горошка и томатами черри, оливками и цедрой лимона. Салат свежий или из квашеной капусты с ростками и водорослями. По желанию суп — томатный, веганский борщ или грибной крем-суп. Качественный черный шоколад с орехами.
В особенно активные дни можно съесть большой салат с зеленью, запеченными корнеплодами и горчицей (например, картофель, оливки, укроп, помидор). В малоподвижные дни — стручковая фасоль с овощами и растительным маслом (или черные бобы и грибы, фалафель с соусом из орехового йогурта и зелени) или Карри на кокосовом молоке, овощной или тофу, пряностями и овощами.
А что такое планирование питания и как оно влияет на общее состояние здоровья, мы рассказывали раньше: оно также подойдет не только для веганов, но и для всеядных!
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