Как закрыть белые грибы на зиму: традиционный рецепт из Карпат

Осенью, когда в лесу появляются боровики, карпатские рынки соблазняют туристов аппетитными баночками с консервированными белыми грибами. И так хочется привезти из поездки в Карпаты этой вкуснятины!

Но если ты сторонник(-ца) тихой охоты, почему бы не приготовить их самостоятельно? Мы отыскали отличный карпатский рецепт! Попробуй закрыть — грибочки будут как те, что покупал(-а) на рынке в Яремче.

Как закрыть белые грибы на зиму: карпатский рецепт

Классический карпатский способ маринования белых грибов интересен тем, что их отваривают в маринаде — благодаря этому грибочки получаются упругими, пикантными на вкус и невероятно ароматными.

Ингредиенты

Белые грибы — 1 кг

— 1 кг Вода — 1 л

— 1 л Соль — 2 ст. л. (без горки)

— 2 ст. л. (без горки) Сахар — 1 ст. л.

— 1 ст. л. Уксус (9%) — 60 мл или 6 ст. л. 6%-го

— 60 мл или 6 ст. л. 6%-го Лимонная кислота — 1/2 ч. л. (для сохранения светлого цвета)

— 1/2 ч. л. (для сохранения светлого цвета) Лавровый лист — 2 шт.

— 2 шт. Душистый перец — 5-6 горошин

— 5-6 горошин Гвоздика — 2 бутона

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Как закрыть белые грибы: приготовление пошагово

Тщательно очисти грибочки от лесного мусора. Маленькие боровики оставляй целыми, а большие нарежь крупными кусочками. Положи их в кастрюлю, залей водой, добавь лимонную кислоту. Доведи до кипения и провари 5 минут. Слей воду и промой грибы под холодной водой — это уберет остатки песка и сохранит красивый белый цвет. Приготовь маринад: в кастрюлю налей 1 литр чистой воды, добавь соль, сахар, лавровый лист, перец и гвоздику. Вскипяти, переложи туда грибочки и вари на умеренном огне 20 минут. За 1-2 минуты до конца варки влей уксус. Горячие грибы вместе с маринадом разложи в стерилизованные банки. Закрути стерильными крышками, переверни вверх дном, укутай одеялом и оставь до полного остывания. Храни в прохладном месте.

Полезные секреты и советы для заготовки белых грибов на зиму

Не замачивай в воде: белые грибы действуют как губка и мгновенно впитывают влагу. Это делает их водянистыми. Чтобы очистить их, лучше взять влажную тряпку или пройтись мягкой щеточкой, либо слегка подрезать ножом загрязненные места.

белые грибы действуют как губка и мгновенно впитывают влагу. Это делает их водянистыми. Чтобы очистить их, лучше взять влажную тряпку или пройтись мягкой щеточкой, либо слегка подрезать ножом загрязненные места. Грибной порошок из кусочков и ножек: мелкие обрезки или очень большие шляпки можно полностью высушить и измельчить в кофемолке до состояния муки. Такая специя добавляет роскошного грибного аромата любым соусам, супам или подливам.

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Источник фото: Рinterest.

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