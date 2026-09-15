Стиль жизни

Как подготовиться к отключению света и отопления: что следует сделать заранее

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 сентября 2026, 14:30 3 мин.
Как подготовиться к отключению света и отопления: что следует сделать заранее
Фото Pexels

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