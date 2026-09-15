Как подготовиться к отключению света и отопления: что следует сделать заранее

Зима может быть непростой, поэтому вопрос комфорта и безопасности в домах снова выходит на первый план. Как подготовиться к отключению света, чтобы во время блекаутов не остаться без освещения и тепла. Об этом рассказали в ГСЧС Украины.

Как подготовиться к отключению света

Когда исчезает напряжение в сети, первое, что бьет по нервам, — это сплошная темнота. Но современные гаджеты легко решают эту проблему. Например, аккумуляторные лампочки. Они просто вкручиваются в патрон, заряжаются, пока есть электричество, а во время блэкаута работают от встроенной батареи до 3–5 часов.

Однако помни о безопасности: если ты заметил, что лампа сильно нагрелась, деформировалась или появился запах горелого пластика — немедленно выключи ее и больше не используй.

Еще один мастхэв для тех, кто думает, как подготовиться к отключениям света, — это самоклеящаяся светодиодная лента. Модели со штекером USB удобно питать от обычного павербанка.

Ее можно наклеить под кухонные шкафчики или вдоль стены в коридоре, чтобы получить приятное мягкое фоновое освещение. Важно: никогда не накрывай ленту тканью, не клей возле легковоспламеняющихся материалов (штор или бумаги), а при сильном нагревании — сразу отключай.

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Как подготовиться к отключению отопления в квартире

Батареи в многоэтажках остывают очень быстро. В таких случаях спасают вещи для локального индивидуального обогрева.

Отличное решение — электроплед. Лучше всего выбирать флисовые варианты или модели с начесом. Плотный материал сам по себе отлично удерживает тепло, а благодаря USB-кабелю плед можно запитать от зарядной станции или мощного павербанка.

Главные правила осторожности: не ложись спать с включенным пледом, не сгибай его и не складывай включенным, а также категорически запрещено пользоваться влажным или поврежденным изделием.

Вот еще одна крутая фишка, как подготовиться к отключению отопления, — стельки с подогревом. Они бывают двух типов: одноразовые химические (нагреваются сами при контакте с воздухом) или многоразовые электрические (работают от аккумулятора или USB).

Это настоящее спасение для замерзших ног. Используй их строго по инструкции.

В частном секторе вызовы немного другие, но удержать тепло все равно крайне необходимо. Поэтому, как подготовиться к отключению отопления в доме: начни с банального утепления, заклей щели в окнах, повесь плотные шторы (но так, чтобы они не закрывали батареи, когда те теплые), положи на пол толстые ковры.

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