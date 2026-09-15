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Отставка Кравченко: за увольнение генпрокурора проголосовали 317 депутатов

Марина Слизовская, редактор сайта 15 сентября 2026, 12:33 2 мин.
руслан кравченко отставка

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