Отставка Кравченко: за увольнение генпрокурора проголосовали 317 депутатов

Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада поддержала отставку Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Решение об увольнении должностного лица поддержали 317 народных депутатов.

Отставка Кравченко: депутаты поддержали увольнение генпрокурора

Накануне президент Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности главы Генеральной прокуратуры, а также призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его отставку.

Ранее Кравченко подал заявление об увольнении с должности и сообщил о том, что подписал заявление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу и человеку, которого он назвал приближенным к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко.

В свою очередь в НАБУ и САП заявление Кравченко назвали продолжением системной атаки на независимость антикоррупционных органов.

14 сентября Руслан Кравченко также сообщил о том, что находится за границей в командировке.

4 сентября НАБУ и САП задержали заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Крапиву по подозрению в получении взяток от мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Напомним, что Руслан Кравченко вступил в должность генпрокурора в июне 2025 года.

Фото: Руслан Кравченко

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