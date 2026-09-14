Руслан Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу: отреагировал и Зеленский

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который ранее подал заявление об увольнении с должности, заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам Кравченко, речь также идет о подозрении человеку, которого он назвал приближенным к руководителю САП Александру Клименко. Об этом генпрокурор сообщил в видеообращении.

Семен Кривонос из НАБУ: Кравченко заявил о подписанном подозрении

Руслан Кравченко утверждает, что решение по директору НАБУ Семену Кривоносу было принято на основании собранных доказательств. По словам генпрокурора, Кривонос подозревается в ряде правонарушений.

— Опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Подозревают его в подделке официальных документов, получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении с целью искусственно создать основания для уклонения от ответственности в суде, — отметил Кравченко.

Человек, приближенный к руководителю САП Александру Клименко, подозревается во влиянии на судей Высшего антикоррупционного суда, предложении им неправомерной выгоды, а также содействии в уклонении от мобилизации.

— Именно это уголовное производство стало триггером и истинной причиной ночного штурма Офиса генпрокурора. Раньше от принятия этих решений меня политически сдерживал президент, сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от подозрения. Я обещал не быть политически удобным и не отказываться от решения, которого требует закон и доказательства. Я знаю, что этого, кроме меня, никто не сделал бы, — отметил чиновник.

Генпрокурор связал эти уголовные производства со скандалом вокруг операции Карфаген. По его мнению, именно они стали причиной происходящего вокруг Офиса генерального прокурора. В то же время Кравченко заявил, что доказательства относительно директора НАБУ и человека, приближенного к руководителю САП, начали собирать задолго до проведения операции Карфаген.

Кравченко считает, что операция Карфаген была направлена ​​не только против него. По его мнению, ее целью был доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП, после чего речь могла идти об устранении генпрокурора и блокировании процессуальных решений по этим делам.

— К сожалению, мы живем в стране кривых зеркал, где добродетель превратили в декорацию, за которой скрываются совсем другие цели, — заявил Кравченко.

Генеральный прокурор также посоветовал Семену Кривоносу и Александру Клименко подать в отставку.

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Что сказал Зеленский о Руслане Кравченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Руслан Кравченко должен быть уволен с должности генерального прокурора.

— У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины, — заявил Зеленский.

Президент призвал народных депутатов безотлагательно поддержать увольнение Кравченко.

НАБУ и САП опровергли заявления генпрокурора

В НАБУ и САП заявление Руслана Кравченко назвали продолжением системной атаки на независимость антикоррупционных органов. В ведомствах отдельно подчеркнули, что подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено.

Также НАБУ заявило, что не изымало уголовных производств, о которых говорил генеральный прокурор.

— Таким образом, заявления генерального прокурора, который недавно подал в отставку, в настоящее время имеют публичный, а не процессуальный характер, — заявили в ведомстве.

В антикоррупционных органах также опровергли слова о якобы предложениях относительно неприкосновенности.

— НАБУ и САП никогда не предлагали и не требовали никакой “неприкосновенности” для кого-либо — ни для своих работников, ни для других лиц, — говорится в заявлении.

Также они добавили, что не участвуют в политической борьбе и действуют в рамках закона.

Впоследствии Руслан Кравченко сообщил, что сейчас находится за границей в командировке. По его словам, в рамках поездки он намерен провести ряд встреч с международными партнерами и проинформировать их о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины.

В то же время глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия отметил, что голосование за отставку Руслана Кравченко с должности генерального прокурора состоится завтра, 15 сентября.

Напомним, НАБУ и САП приходили к действующим и бывшим судьям.

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