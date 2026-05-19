Масштабні обшуки у Верховному Суді: НАБУ і САП прийшли до чинних та колишніх суддів

Просто зараз детективи Національного антикорупційного бюро разом із прокурорами САП проводять масштабні слідчі дії, які стосуються низки суддів найвищої інстанції. Про це офіційно повідомляють пресслужби відомств.

Від кабінетів до автомобілів: де шукають докази

Як зазначають в антикорупційних органах, робота кипить одразу на кількох напрямках. Слідчі навідалися до фігурантів не лише в робочі кабінети, а й за місцями їхнього проживання. Крім того, ретельному огляду підлягають автомобілі підозрюваних.

Під прицілом правоохоронців опинилися як ті судді, що досі носять мантії, так і ті, хто вже пішов у відставку.

Візит до ексголови Верховного Суду

Однак найцікавіша деталь цих обшуків — візит до колишнього голови Верховного Суду. Відомо, що обвинувальний акт щодо нього вже перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді. Проте, судячи з сьогоднішньої активності детективів, у слідства з’явилися нові запитання або зачіпки.

Наразі підозру оголошено ще трьом чинним суддям та одному судді у відставці, які, за даними слідства, отримали частину хабаря у 2,7 млн доларів США. Ці кошти призначалися за ухвалення Великою Палатою рішення на користь власника групи Фінанси і кредит у спорі за 40,19% акцій Полтавського ГЗК.

Слідчі дії зачепили й колишнього голову Верховного Суду, чия справа вже слухається у ВАКС, що свідчить про виявлення нових доказів у діяльності судового бек-офісу.

Схема передбачала передачу грошей через адвоката-посередника, аби скасувати рішення апеляції, яке було невигідним для бізнесмена. Сьогоднішні обшуки є етапом документування ролі кожного судді Великої Палати, які брали участь у розподілі неправомірної вигоди за винесення потрібного вердикту.

Головне фото: НАБУ.

